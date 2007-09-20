Заявления о том, что Партия регионов может отказаться от участия в выборах, приведут к потере голосов избирателей - эксперт

Последние заявления лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что Партия регионов может не принимать участия в выборах, приведут к потере голосов избирателей.

Об этом сказал председатель правления Центра социологических и политологических исследований „Соціовимір”, директор Международного института демократий Сергей ТАРАН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Его заявления бьют по самому ЯНУКОВИЧУ, потому что подобные заявления фактически в последнюю неделю выборов демобилизируют собственный электорат. Это означает то, что ЯНУКОВИЧ посылает своим потенциальным избирателям сигнал: эти выборы ничего не решат, в скобках: можете на них не идти”, - отметил эксперт.

С.ТАРАН назвал эту тенденцию очень опасной для Партии регионов. По его мнению, в ближайшее время “регионы” поймут эту опасность потери голосов и вернутся к той риторике, что выборы состоятся и все стороны признают их результаты.

В свою очередь, политолог, кандидат в депутаты от БЮТ Владимир ПОЛОХОЛО отметил, что эти заявления можно расценить как шантаж в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и БЮТ.

Он согласился, что они навредят самой Партии регионов – «будет эффект бумеранга: чем больше таких заявлений, тем меньше шансов получить дополнительные голоса”, - отметил В.ПОЛОХАЛО, добавив, что особенно это касается тех избирателей, которые будут определяться в последний момент, а таких, по последним социологическим опросам, более 10%.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Партия регионов заявила, что не будет принимать участия «в авантюре под названием «Выборы-2007», если против нее будут продолжаться провокации.

«Партия регионов предупреждает: если циничные провокации наших оппонентов, усиленными темпами готовящихся к масштабным фальсификациям народного волеизъявления, будут продолжаться, Партия регионов готова пересмотреть вопрос своего участия в досрочных парламентских выборах. Мы не будем принимать участие в авантюре под названием «Выборы–2007», в которых результаты могут быть определены представителями Банковой, а после - «подтверждены» в подконтрольных им же судах», - говорится в заявлении.