В Киеве пройдет 5-й фестиваль пива OKTOBERFEST

Самое массовое народное гуляние в мире – именно так чаще всего называют Oktoberfest, который вот уже без малого 200 лет проводится в немецком Мюнхене. Это веселейший праздник урожайной осени и самого демократичного напитка всех времен и народов – пива!

История Oktoberfest началась в 1810 году, когда баварский народ 5 дней кряду, с пивом и гуляниями на огромном лугу, отмечал свадьбу крон-принца Людвига Баварского с принцессой Терезой Саксонской. Праздник столь всем понравился, что стал традицией и укоренился в каждой немецкой душе. Со временем к празднованию этого феерического фестиваля приобщились любители пива и развлечений со всего мира.

С 2003 года наша компания впервые перенесла Баварию в Киев. И тогда на стадионе "Спартак" состоялся первый Киевский Октоберфест. Три дня в огромном шатре на поле наливали и выпивали лучшие сорта немецкого пива, жарили сосиски, слушали музыку, танцевали, получали призы от спонсоров и снова пили пиво!

Oktoberfest в Киеве поддерживает традицию своего мюнхенского родственника приятно изумлять своих посетителей. И если в предыдущие празднования в Киеве был побит мировой рекорд на самый большой коктейль, то на Октоберфест-2007 всем на диво будет установлена космической красоты и размеров палатка, созданная с использованием самых современных высоких технологий.

В Киеве праздник сразу завоевал огромную популярность. А на 5-й юбилейный Oktoberfest мы ожидаем любителей пива и веселья со всей Украины. Ведь Oktoberfest нельзя объяснить, его можно только попробовать! Три дня кряду ведущие Перепелкин и Новицкий при помощи диджеев будут воодушевлять и бодрить всех с утра до вечера. А специальные гости фестиваля "Top`Orchestra", "Гуцул Калипсо" и "Леприконсы" выступят со своими лучшими программами.

21 сентября 2007 года, в 12:00, с традиционного открытия бочонков со специально сваренным мюнхенским пивом Paulaner Oktoberfest и Lowenbrau, сеть заведений "Любовь и Голод" при поддержке компании "САН Интербрю Украина" начнет 5-й Киевский Октоберфест, который продлится с 21 по 23 сентября на стадионе "Спартак". Программа мероприятия, а также радушный прием и демократичная атмосфера привлекут большое количество гостей и СМИ. Будем рады выпить с Вами по кружечке пива за долгую жизнь!

Место проведения фестиваля пива OKTOBERFEST: стадион "Спартак", ул. Фрунзе, 105

Время: 21, 22, 23 сентября с 12:00 до поздней ночи

Вход: 30 грн.

PR-служба сети заведений "Любовь и Голод"

О компании

Сеть заведений "Любовь и Голод", название которой происходит от фразы Фридриха Шиллера "Любовь и голод правят миром!", сегодня знакома большинству киевлян, вне зависимости от возраста, сферы деятельности и кулинарных предпочтений. Также, без лишней скромности, можно отметить, что рестораны и бары "Любовь и Голод" пришлись по вкусу и заграничным гостям столицы: далеким и близким.

На сегодняшний день сети принадлежат восемь популярных заведений Киеве: "Арт-клуб 44", Music Club 112, "Пещера", Viola’s bierstube, "Орех", Bierstube, Schnitzel Haus и таверна "Любовь и Голод", а также Bierstube и Fusion Club 111 в Черкассах. Кроме этого "Любовь и Голод" является организатором 14-ти крупнейших джазовых концертов в столице, инициатором осеннего пивного апогея – "Киевский Октоберфест", а также создателем культуры "Пенного счастья" и координатором всего пивного движения в Киеве.

Контактное лицо: Александр Грибов, моб. +380 (50) 375 01 52, e-mail: pr@lh.com.ua