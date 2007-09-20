УКРАИНА – ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМНЫХ СТРАН МИРА

21-23 сентября 2007 года международная общественная организация Евразийская Федерация Зеленых проведет в Киеве Первую Международную конференцию «Европа-Азия: сотрудничество для устойчивого развития».

Сегодня Украина является одной из наиболее экологически проблемных стран мира. Об этом говорит мировое сообщество, этого не могут не заметить сами украинцы. Загрязненная земля, неудовлетворительное состояние продуктов питания и питьевой воды, 120 млн. тонн радиоактивных отходов... 21 год назад Украина пережила Чернобыльскую катастрофу, а совсем недавно – фосфорную аварию. К сожалению, украинская власть не делает надлежащих выводов из горького опыта прошлого.

Так, подписанное 17 сентября 2007 г. соглашение о строительстве в Чернобыле объекта «Укрытие» и хранилища отработанного ядерного топлива вопреки всем преимуществам, о чем много говорит руководство государства, подверглось содержательной критике многих международных организаций, в частности – Европейской Партии Зеленых. А заявление президента Ющенко о том, что в Чернобыльскую зону будут свозить отработанное ядерное топливо со всех украинских АЭС – может иметь непредвиденные, катастрофические последствия, о чем неоднократно заявляла Партия Зеленых Украины.

Единственный способ избавиться от проблем, связанных с эксплуатацией ядерных объектов, это постепенный переход к экологически чистым зеленым технологиям – энергосбережения и возобновляемой энергетике, которые не оказывают вредного влияния на человека и окружающую среду. Именно это и предусматривает концепция устойчивого развития, которая будет всесторонне обсуждаться на форуме.

В конференции возьмут участие представители Германии, Польши, Мальты, Македонии, Румынии, Болгарии, Дании, Кипра, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Грузии, Литвы, России, Молдовы, Узбекистана, Азербайджана, Армении.

21 сентября возле Дома учителя в 13.30 состоится открытие национальной фотовыставки «Лицо родной земли», которая призвана сосредоточить внимание на двух противоположных аспектах нашего бытия.

Контактное лицо:

Андрей Конеченков

тел: +044 278 2681

e-mail: konechenkov@greenparty.ua

Начало конференции: 12.30, 21 сентября 2007 г.

Адрес: г. Киев, ул. Владимирская, 57

Дом учителя

Аккредитация по телефонам:

8 044 279 63 17

8 067 500 90 75