«Украинский народный блок» предлагает предусмотреть в первой статье Конституции цель и задачи граждан

Всеукраинское общественное объединение регионов Украины “Украинский народный блок” инициирует внесение изменений в первую статью Конституции Украины, в которой определить цель и задачи граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель директора Департамента экономического сотрудничества исполкома СНГ Виктор ПИСЬМАК.

В частности, он отметил, что первая статья Конституции Украины предусматривает, что Украина - суверенное, независимое, демократическое, правовое государство, однако нигде в Конституции не указана “цель объединения украинцев в государство Украина”.

В.ПИСЬМАК отметил, что Блок выступает за внесение изменений в первую статью Конституции, где бы было указано следующее: “Украина – это добровольное объединение граждан с целью повышения личного достатка, путем общего использования национальных ресурсов, и передача культурных, материальных ценностей, экономического, экологического и интеллектуального потенциала следующим поколениям”.

По его мнению, когда такая статья появится в Конституции, “тогда можно выстраивать все нормативно-законодательное поле со ссылкой на эту цель”.

“Тогда и все органы государственного правления будут выполнять те функции, которые определены этой целью”, - добавил В.ПИСЬМАК.

Он также отметил, что единственный путь, благодаря которому можно улучшить благосостояние государства, – это развитие промышленности на основе новейших технологий. Также, по его словам, необходимо развивать энергетическую базу. В.ПИСЬМАК подчеркнул, что согласно оценкам иностранных экспертов, Украине необходимо 450 млрд. дол. для того, чтобы выйти на уровень развитых стран.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции исполнительный директор Благотворительного фонда поддержки интеллектуальных инициатив “Славия” Виталий МАКСЮТЕНКО отметил, что в программе Блока есть также очень серьезные разработки, которые касаются повышения уровня использования интеллектуального потенциала и повышения эффективности экономики.

Также он сообщил, что Блок формируется на основе общественных организаций, каждая из которых предлагает свои инициативы.

Кроме этого, президент благотворительного фонда “Ветеран” Ольга ЛАВРИНЕНКО отметила, что ее фонд занимается разработкой многих благотворительных проектов, а именно: “Ветераны – теплый дом”, “Молодежь улицы”, “Лига приемных семей”, “Дети-сироты” и многих других.