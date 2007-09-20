Журналист Арьев презентовал фильмы о становлении политиков из Донецка и мэра Киева Черновецкого

Журналист, кандидат в народные депутаты от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Владимир АРЬЕВ презентовал два фильма о становлении политиков из Донецка «Донецкая мафия – перезагрузка» и мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО «Земля в иллюминаторе».

Сегодня на презентации в агентстве УНИАН В.АРЬЕВ заметил, что эти фильмы - его предостережение украинскому народу в канун выборов.

Журналист рассказал, что в фильме «Донецкая мафия – перезагрузка» на протяжении 28 минут зритель может увидеть, откуда появились первые лица нынешнего украинского правительства и каким образом они пришли во власть.

Фильм «Земля в иллюминаторе», по словам автора, рассказывает о том, “какими незначительными и мелкими кажутся проблемы людей для главного кормчего столицы, который получил поддержку киевлян путем раздачи продуктовых пайков”.

Он пообещал, что в этом фильме будут сенсационные признания заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ.

В.АРЬЕВ подчеркнул, что оба фильма являются авторским взглядом на события. По его словам, в лентах используются только проверенные факты, которые сопровождаются субъективными комментариями. “Единственное, что я себе позволил, - выражать свою субъективную авторскую позицию”, - сказал журналист.

По словам В.АРЬЕВА, он планирует продемонстрировать эти фильмы для региональных СМИ, также ведутся переговоры с центральными телеканалами. Однако, заметил журналист, сегодня уже известны угрозы в адрес региональных телеканалов с требованием не демонстрировать фильм «Донецкая мафия – перезагрузка».

Он также планирует выпустить эти фильмы на DVD, чтобы с ними могли ознакомиться как можно больше людей.