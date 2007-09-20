21-23 сентября на НСК “Олимпийский” состоится футбольный турнир “Лига коммерческих чемпионов”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель оргкомитета турнира Виталий ТАРАСЕНКО.

Он рассказал, что идея проведения такого соревнования возникла после того, как Украина вместе с Польшей завоевала право проведения финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

В.ТАРАСЕНКО сказал, что в турнире примут участие любительские команды нескольких украинских компаний. По его словам, среди участников соревнований есть такие известные фирмы, как корпорация ИНКОМ, компания “Монолит”, предприятие “Киевгорстрой”, компания “Солстрой”, компания “Эверест”, корпорация SKODA-ПУШЕ и другие.

Он также добавил, что это будет первое выступление любительских команд на поле НСК “Олимпийский”.