Общественность Киева заявляет, что застройщики хотят разрушить достопримечательность Украины – велотрек “Авангард”

Общественность Киева заявляет, что застройщики хотят разрушить памятник архитектуры – велотрек “Авангард”, который находится на Богдана Хмельницкого, 58.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель инициативной группы по защите велотрека «Авангард» мастер спорта СССР, член Ассоциации ветеранов велоспорта Евгений НИКОЛАЕВ.

Он отметил, что если “Авангард” будет разрушен, то в Украине в принципе не останется ни одного велотрека – существующие в Симферополе, Харькове и Львове в запущенном виде пребывают. По его информации, согласно заключению спецкомиссии от 2002 г., этот трек был признан идеальным и соответствовал по уровню лучшим в Европе аналогичным комплексам. В то же время, в 2003 г. Киевсоветом было принято решение о предоставлении в аренду на 5 лет земельного участка на Б.Хмельницкого, 58 совместному украинско-хорварскому предприятию “ГИПЕК” под размещение жилищно-общественного комплекса. Таким образом, впритык к велотреку уже построена одна многоэтажка – 20 этажей, хотя изначально планировалось 12, и сейчас застройщик, по словам Е.НИКОЛАЕВА, собирается построить еще два небоскреба с подземным паркингом.

По словам Е.НИКОЛАЕВА, это строительство запланировано осуществить уже непосредственно на территории самого велотрека, который с момента строительства первого дома были вынуждены закрыть, так как на него со стройки сваливался всяческий строительный мусор.

По информации Е.НИКОЛАЕВА, на сегодняшний день все тренеры уволены, профессиональные спортсмены и дети лишены возможности проводить тренировочные процессы. Борьба с застройщиками идет уже три года, а городские власти никак не реагируют, хотя им были направлены подписи жителей микрорайона о несогласии разрушать существующий спорткомплекс, тем более, что он имеет охранный статус. В тоже время “ГИПЕК” обещает построить новый велотрек над паркингом и продолжает работы, заявил Е.НИКОЛАЕВ.

Но, подчеркнул Е.НИКОЛАЕВ, во-первых, велотрек в виду особенности конструкции нельзя построить на крыше паркинга, а во-вторых, стоимость такого комплекса составляет, минимум, 30 млн. долларов, на что застройщик деньги не будет тратить, т.к. прибыли от этого никакой в дальнейшем. “Суть такова – застройщики хотят убрать трек под видом реконструкции. Но никакой реконструкции не будет. Будет паркинг, а потом, по странному стечению обстоятельств, у застройщика закончатся инвестиции”, - предположил Е.НИКОЛАЕВ.

Как сообщалось на пресс-конференции, сейчас жильцы вместе с тренерами и спортсменами имеют намерение все же отстоять велотрек. Они подчеркнули, что строительные работы на его территории запрещены, поскольку это охранный объект, но у них есть информация, что сейчас в Киевского городской государственной администрации рассматривается вопрос о смене его статуса.

С просьбой вмешаться в ситуацию, защитить велотрек “Авангард” от застройщиков были направлены обращения к Президенту Украины, премьер-министру, во все профильные министерства и ведомства, во все партии.

Справка УНИАН. Велотрек "Авангард" построен в 1913 году. С момента постройки он пережил несколько реставраций. Последняя реставрация, проведенная в 1991 году, вывела его в ряд лучших велотреков Европы. Его параметры соответствуют олимпийским. Уникальность такого рода сооружения состоит в большой сложности вычисления необходимых параметров (длина дорожки, угол максимального наклона и т.п.) и последующей реализации проекта. Благодаря своей богатой спортивной истории велотрек в 1998 году объявлен памятником истории и архитектуры.