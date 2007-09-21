Жертвы судебно-правового бесправия в Украине

24 сентября 2007 года в пресс-центре Партии Зеленых Украины состоится пресс-конференция украинских правозащитников, которые представят факты вопиющих нарушений прав человека в Украине. Специалисты, работающие в сфере криминального права, раскроют схемы осуждения невинных граждан. В частности, будет сообщено о бездоказательном осуждении двух молодых людей на 15 лет лишения свободы (дело жителей г. Хмельницкого Ивана Нечипорука и Александра Моцного).

Участники пресс-конференции: правозащитник Семен Глузман, юрист Украинско-американского бюро защиты прав человека Татьяна Яблонская, адвокаты Галина Береговая и Мария Пугачова предоставят документы и материалы, которые свидетельствуют о бесправии в стране. На пресс-конференцию приглашаются представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и аккредитованные в Украине иностранные дипломаты.

Начало пресс-конференции в 12.00

Адрес: г. Киев, ул. Трехсвятительская, 11

пресс-центр Партии Зеленых Украины

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