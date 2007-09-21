Наиболее эффективную избирательную кампанию в Киеве проводит БЮТ - эксперты

Наиболее эффективную предвыборную кампанию в Киеве проводит БЮТ. Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного общественной организацией «Социополис» по заказу Агентства моделирования ситуаций, которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Согласно опросу, 73% экспертов считают, что кампания БЮТ в Киеве наиболее эффективна. 50% экспертов второе место отдают Партии регионов, 33% на третье место поставили Блок «Наша Украина – Народная самооборона».

Также, по их мнению, достаточно эффективной является в Киеве предвыборная кампания Блока Литвина (13%).

В то же время некоторые эксперты высказали мнение, что избирательная кампания ни одной из партий не является эффективной в Киеве (11%).

Опрос проводился с 13 по 18 сентября, было опрошено 32 авторитетных политолога, социолога и журналиста.