25 сентября в продажу поступит украинский перевод последней книги о Гарри Поттере

25 сентября в продажу поступит украинский перевод последней 7-й книги Джоан К. РОЛИНГ о Гарри Поттере «Гарри Поттер и Смертельные реликвии».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили издатель, главный редактор издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Иван МАЛКОВИЧ и переводчик украинского «Гарри Поттера» Виктор МОРОЗОВ.

И.МАЛКОВИЧ рассказал, что в четверг лондонский офис Дж.РОЛИНГ подтвердил, что украинский перевод увидит свет первым в мире. Украинская версия выходит практически на три недели раньше чем российская, несмотря, по словам И.МАЛКОВИЧА, на огромное желание россиян опередить на сей раз украинских издателей. «В этот раз нам особенно тяжело было конкурировать с нашими ближайшими соседями - они пытались во что бы то ни стало быть первыми. Но, как известно, продажи украинской версии начинаются 25 сентября, а российской - 13 октября. Теперь они рассылают в почтовые ящики по всей Украине предложения о «волшебной доставке» книги после 13 октября, и только в самом конце очень-очень мелкими буквами извещают, что речь идет о российской книге...», - заметил он, добавив, что российский вариант будет дороже.

Он напомнил, что раньше планировалось презентовать украинскую книгу 28 сентября, когда бы «завершились политическая жабомышкодракивка (окончание агитации – УНИАН) и в ноль ноль часов началась бы сказка». Но книгу удалось напечатать на 11 дней раньше и чтобы не «искушать продавцов» продавать эту книгу «из-под полы» ранее определенного срока было принято решение начать продажу раньше.

В этот же день, 25 октября, в 17 часов в Украинском доме издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» презентует перевод 7-й книги Дж.РОЛИНГ «Гарри Поттер и Смертельные реликвии».

Организаторы презентации пообещали, что действо в Украинском доме будет очень интересным, со многими сюрпризами. В частности, почитатели «Поттера» смогут приобрести седьмую книгу по специальной цене. Вход будет бесплатным.

Стартовый тираж седьмой книги «Гарри Поттер и Смертельные реликвии» - 150 тысяч экземпляров.

Общий тираж всех семи томов украинского «Гарри Поттера» стремительно приближается к миллиону экземпляров.

Над седьмой книгой работала старая команда - перевод В.МОРОЗОВА под редакцией Олексы НЕГРЕБЕЦКОГО и Ивана МАЛКОВИЧА. Обложка Владислава ЕРКА.

«Перевод седьмой книги, как, собственно, и, сама книга, — видимо, лучшие в серии. Над переводом работало наша старая команда — в общей сложности семь человек. В этой заключительной и едва ли не самой яркой из всей «поттерианы» книге Дж.РОЛИНГ дает долгожданные ответы на многие вопросы. Ее захватывающая манера рассказа с многочисленными неожиданными сюжетными поворотами дарит невероятное наслаждение миллионам читателей — тем, кто держался с Гарри вплоть до самого конца...», - говорит И.МАЛКОВИЧ.

Книга будет стоить примерно 40 гривен. Так по прогнозам издателя на Петровке ее можно будет приобрести за 37-38 гривен, в магазинах немного больше 40 гривен. “Оснований стоить дороже нет”, - подчеркнул И.МАЛКОВИЧ. Имеет книга и специальные защити от пиратских копий, поскольку уже сегодня есть попытки такой печати.

«Но как бы то ни было, украинский «Гаррик» - снова первый в мире. У нас лучшая обложка, прекрасный перевод, самая дешевая цена... Мы сделали все, что могли. Теперь слово за украинским читателем. Итак - не будь маглом. Поддерживай украинское. Оно классное!", - отмечают авторы украинского перевода.