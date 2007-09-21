21-23 сентября в Киеве пройдет генассамблея Конференции европейских комиссий “Справедливость и мир”

21-23 сентября в Киеве пройдет генеральная ассамблея Конференции европейских комиссий “Справедливость и мир”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель Комиссии „Справедливость и мир” Украинской Греко-католической церкви Леся КОВАЛЕНКО.

Она сказала, что ассамблея будет называться “На пути к примирению и взаимопониманию: научиться на опыте Украины”.

По словам Л.КОВАЛЕНКО, во время встречи участники из 30 стран Европы будут обсуждать влияние советского прошлого на сегодняшнюю Украину, проблемы замалчивания исторической правды и идеологической пропаганды. Отдельный день, 23 сентября, будет посвящен поездке в Чернобыльскую зону и памяти жертв трагедии.

Конференция европейских комиссий “Справедливость и мир” является сетью 30 национальных комиссий, охватывающих Европу от Украины до Великобритании, от Греции до Швеции. Эти комиссии образованы как католические правозащитные организации национальными Епископскими конференциями для утверждения достоинства человеческой личности и привлечения публичного внимания к социальной несправедливости. Конференция возникла как объединительная платформа для обмена и координации действий ее участников и ежегодно собирает представителей всех комиссий на генеральную ассамблею. Встречи происходят более 10 лет в разных европейских странах, в разном историческом, общественном и культурном контексте (Белфаст 2006, Лиссабон 2005, Сараево 2004).