Социологи намерены провести 30 сентября еще один экзит-пол – «Экзит-пол «Социоизмерение 2007»

Социологи намерены провести 30 сентября, в день голосования на досрочных выборах Верховной Рады Украины, еще один экзит-пол: «Экзит-пол «Социоизмерение 2007».

Об этом сообщил председатель правления Центра социологических и политологических исследований «Социоизмерение», директор Международного института демократий, руководитель проекта «Экзит-пол «Социоизмерение 2007» Сергей ТАРАН на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, опросы на выходе из избирательных участков (экзит–пол) проведут Центр социологических и политологических исследований «СОЦИОИЗМЕРЕНИЕ», Международный институт демократий и Институт социальных технологий по заказу международной общественной организации украинцев «Четвертая Волна».

С.ТАРАН отметил, что выполнение проекта позволит узнать результаты досрочных выборов в Верховную Раду Украины еще до объявления официальных результатов Центральной избирательной комиссией, а также поможет избежать фальсификаций во время подсчета голосов. «Экзит-пул – одно из мощных средств избежать фальсификаций», - отметил он.

Научный руководитель проекта «Экзит-пол «Социоизмерение 2007» Александр ТИХОНОВ проинформировал, что будут опрошены 10 тысяч респондентов во всех областях Украины. Опрос будет вестись путем заполнения анкеты, которую потом респондент опустит в специальную урну.

Организаторы предусмотрели контроль за своими интервьюерами, чтобы результаты не были искажены, добавил он.

По словам А.ТИХОНОВА, погрешность будет составлять приблизительно 1,73%, тогда как при опросе 20 тысяч респондентов она была бы – 1,32%.

Главный координатор проекта «Экзит-пол «Социоизмерение 2007» Валерий РЯБЕНКО добавил, что опрос будет проводиться с 8-и часов утра 30 сентября и до завершения работы участков в больших городах, в селах – до 16-и, в маленьких городах - до 18-и часов.

Предварительные результаты будут объявлены сразу после закрытия избирательных участков, окончательные – социологи планируют объявить через несколько часов после этого.

Как известно, 3 сентября о намерении провести опрос избирателей на выходе из избирательных участков – “Национальный экзит-пол 2007” объявил Консорциум “Национальный экзит-пол’2007”, в который входят Фонд “Демократические инициативы”, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. В ходе “Национального экзит-пола 2007” планируется опросить около 20 000 респондентов на 300 избирательных участках.