«Комп&ньоН» назвал компании, которые вдохновляют

21 сентября 2007 года вышел в свет специальный проект делового журнала «Комп&ньоН» – рейтинг «10 Компаний, которые вдохновляют».

Энергия руководителя – один из главных ресурсов как лидера, так и его компании. Этот ресурс мало зависит от физического состояния человека – он гораздо ближе к сфере духовной, к тому, что называют вдохновением. Нас часто вдохновляет пример других. Какие же украинские компании и чем именно вдохновляют руководителей, их партнеров и конкурентов? Об этом – в результатах традиционного исследования журнала «Комп&ньоН».

10 Компаний, которые вдохновляют

1. «Киевстар»

2. «Макдональдз Украина»

3. Dragon Capital

4. «Инком»

5. «Мегаполис»

6. Nemiroff

7. «Сандора»

8. «ХХІ Век»

9. «Эрнст энд Янг»

10. «Укрсоцбанк»

Рейтинг «10 Компаний, которые вдохновляют» проводится ежегодно, начиная с 2003 года. По мере развития проекта совершенствуется методика проведения исследования. В нынешнем году партнером проекта выступает одна из ведущих украинских исследовательских компаний MASMI.

Исследование проводилось в июле-августе 2007 г. в два этапа. На первом этапе, для обеспечения корректности результатов, было проведено качественное исследование с целью конкретизации концепта «Компания, которая вдохновляет». На втором этапе, проводилось количественное исследование, по результатам которого и выводился итоговый рейтинг. Всего в опросе приняли участие 120 экспертов.

Кроме списка победителей журнал «Комп&ньоН» приводит также список компаний, достойных внимания. Они проранжированы в зависимости от степени близости профилю «идеальной» компании.

Обсуждение проекта состоится 25 сентября в 20.00 в прямом эфире программы «Баланс» на радио «Эра». В программе участвуют: Олег Соснюк (МАСМИ Украина), Ирина Бондаренко (Companion Group).

«Комп&ньоН» - исторически первый деловой журнал в украинском информационном пространстве. Выходит еженедельно с 1996 года. Журнал знакомит топ-менеджеров украинских компаний с наиболее конкурентными деловыми решениями, предлагая опыт передовых отечественных и мировых компаний.

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