”Укрнафта” намерена после парламентских выборов вернуться к вопросу о приостановке добычи в Западном регионе

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО "Укрнафта" заявляет, что намерена после парламентских выборов вернуться к рассмотрению вопроса приостановки добычи углеводородов на месторождениях Западного нефтепромышленного региона (Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая области) и на месторождениях с труднодобываемыми и истощенными запасами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам ОАО “Укрнафта” Владимир ПУСТОВАРОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Чтобы не придавать ситуации политической окраски, правление компании после проведения выборов будет вновь выносить на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос об остановке добычи на убыточных месторождениях, либо о продаже убыточных активов", - сказал он.

При этом он добавил, что ежемесячные убытки "Укрнафты" от эксплуатации западных месторождений составляют около 48 млн. грн.

В.ПУСТОВАРОВ напомнил, что правление компании уже выносило на рассмотрение наблюдательного совета этот вопрос, однако правлению не удалось достичь положительного решения из-за блокирования рассмотрения этого вопроса представителями государства в наблюдательном совете.

Также он добавил, что с целью компенсации полученных компанией убытков (за первое полугодие они составили около 500 млн. грн.), компания намерена обратиться в суд.

Напомним, в феврале правление "Укрнафты" заявило о намерении с 1 марта приостановить добычу на месторождениях с трудноизвлекаемыми и истощенными запасами, которая стала убыточной после очередного повышения с 1 января 2007 года ставок рентной платы на нефть и газовый конденсат.

Компания заявляла, что возобновление добычи на таких месторождениях будет возможно только при условии сокращения государством налоговой нагрузки на предприятие.

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что позиция компании по закрытию месторождений неприемлема для государства. При этом он добавлял, что правительство принимает все меры для обеспечения прибыльности добычи углеводородов на этих месторождениях.

Как сообщал УНИАН, Украина с начала 2007 года установила для субъектов хозяйствования, осуществляющих добычу нефти и газового конденсата, рентную плату, которая вносится в госбюджет, в размере 1090 грн. за тонну нефти, добытой из залежей, которые полностью или частично залегают на глубине до 5 тыс. метров, что больше на 24,4% рентной платы, установленной на 2006 год.

Рентная плата за одну тонну нефти и газового конденсата, добытых из залежей свыше 5 тыс. метров, установлена в размере 404 грн.

В 2006 году рентная плата за добытую нефть и газовый конденсат составляла 876,17 грн. за одну тонну.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».