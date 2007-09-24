Инвесткомпания «Регион-инвест» просит «Київвисотбуд» передать ей право аренды на землю под двумя жилыми домами для их достройки

Инвестиционная компания «Регион-инвест», которая аккумулировала средства частных инвесторов в строительство жилья, просит застройщика жилых домов - компанию «Київвисотбуд» передать ей право аренды на земельные участки под домами по ул. Семьи Сосниных, 4а в Киеве и по ул. Киевский Шлях, 97 в Борисполе для того, чтобы самостоятельно их достроить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор инвестиционной компании «Регион-инвест» Николай ПОЛИЩУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы просим их («Київвисотбуд” - УНИАН) передать права аренды на земельные участки. Мы это все достроим сами, изыщем резервы», - сказал он.

По словам Н.ПОЛИЩУКА, среди резервов, которые можно использовать - непроданные нежилые помещения, паркинги, квартиры, а также у компании есть другие объекты, за счет которых можно решить эту проблему. Кроме того, есть договоренности с банком «Киев» и еще двумя банками о финансировании завершения строительства домов.

В случае передачи прав на аренду земельных участков, Н.ПОЛИЩУК пообещал достроить два жилых дома за 7-8 месяцев.

Он отметил, что конфликт начался с того времени, когда поменялись учредители компаний «Київвисотбуд” и “Агробудпереробка”, застройщики жилых домов по ул. Семьи Сосниных, 4-а, ул. Старонаводницкой, 14-в в Киеве и по ул. Киевский Шлях, 97 в Борисполе, по ул. Погребняка в с. Чубинском.

«В данный момент я не вижу от нового-старого руководства «Київвисотбуда” (Егор ЗЕМЕЛЕВ - УНИАН) заинтересованности. Они тянут время. Хотя они нам сказали, что мы готовы вам эти две площадки передать”, - заявил Н.ПОЛИЩУК.

При этом обратился к киевским властям с просьбой вмешаться в конфликт и поспособствовать передаче инвесткомпании прав на земельные участки. Если застройщик согласится «мирно» решить вопрос, инвесторы обещают возобновить строительство уже через месяц после переоформления прав аренды на землю, отметил Н.ПОЛИЩУК.

По данным директора инвесткомпании, на достройку жилого дома по ул. Семьи Сосниных, 4а необходимо около 100 млн. грн., а на завершение строительства дома по Киевскому Шляху в Борисполе - меньше 100 млн. грн.

Он уточнил, что инвесткомпания собрала на строительство квартир в домах, застройщиком которых выступает «Київвисотбуд”, около 300 млн. грн. от менее 400 человек.

По данным заместителя председателя Правления АКБ «Киев» Виктора СУПРУНОВА, общая сумма кредитов, выданных банком физическим лицам на покупку жилья в домах, строящихся «Київвисотбудом”, составляет около 10-12 млрд. грн.

В свою очередь Н.ПОЛИЩУК отметил, что в других банках квартиры не закладывались.

Справка УНИАН. В ноябре 2006 г. компании ООО «Київвисотбуд» и ООО «Агробудпереробка Лтд» приостановили строительство четырех жилых домов в Киеве и области (в Чубинском, в Борисполе и в Киеве по ул. Старонаводницкая и ул. Семьи Сосниных) из-за недостатка финансирования. По данным директора ООО “Київвисотбуд” Егора ЗЕМЕЛЕВА, в строительство жилых домов инвестировали около 1,5 тыс. вкладчиков, а для завершения строительства необходимо около 1 млрд. грн.

По словам Татьяны ТКАЧИК - юриста ООО «Київвисотбуд» и ООО «Агробудпереробка Лтд», представителя совладельцев компаний Николая и Александра МАРИНЕХ, руководство «Київвисотбуд» и «Агробудпереробка Лтд» заявило о возобновлении строительства четырех объектов в Киеве и области с февраля 2007 года. По ее данным, на достройку объектов нужно около 300 млн. грн.