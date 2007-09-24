Украинско-российские переговоры относительно возвращения в Украину наследия Михайловского собора необходимо продолжить - эксперты

Эксперты по вопросам возвращения в Украину наследия Михайловского Златоверхого собора отмечают необходимость продолжить украинско-российские переговоры по этому вопросу.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель Центра исследований проблем возвращения и реституции культурных ценностей, один из инициаторов и участник официальных украинско-российских переговоров относительно идентификации и возвращения наследия Михайловского собора Сергей КОТ.

Он напомнил, что в 2008 году исполняется 900 лет со дня учреждения строительства Михайловского Златоверхого собора в Киеве, и этот факт делает актуальной тему дальнейшей судьбы официальных украинско-российских переговоров относительно возвращения в Украину предметов художественного наследия Михайловского Златоверхого собора, которые находятся на территории России.

При этом С.КОТ отметил, что переговоры длятся уже 10 лет.

“Когда речь идет о том, что кто-то выдвигает претензии, хочет забрать из музея, где десятки лет эти вещи хранились, сотрудники музея с ними свыклись, существует просто инстинкт музейного сотрудника, которые все тянут к себе, и ничего не хотят отдать, поэтому непросто идут переговоры”, - сказал он.

По словам С.КОТА, проведенная работа позволила существенно уточнить перечень достопримечательностей художественного наследия Михайловского собора в музеях РФ и обстоятельства их перемещения, проследить судьбу отдельного предмета после демонтажа из стен собора. Он напомнил, что в процессе переговоров представители российской стороны официально признали права Украины на 11 фресок ХІІ ст., которые хранились в Государственном Эрмитаже (Петербург). В 2001 году Украине были возвращены 4 фрески, и в 2004 еще 7 фресок, которые в настоящее время хранятся в фондах музея истории Михайловского Златоверхого монастыря.

В то же время, С.КОТ отметил, что в Украину возвращена лишь часть фресок и не возвращено пока еще ни одной мозаики из числа выявленных в России украинскими специалистами. Он отметил, что на сегодня в музеях России остается 15 объектов достопримечательностей художественного наследия собора ХІ-ХІІ ст.

Кроме того, С.КОТ сообщил, что в 2007 году исполняется 10 лет с начала системных исследований судьбы художественного наследия Михайловского собора в контексте поисков и возвращения потерянных реликвий национальной культуры.

Эксперт отметил, что в процессе исследований впервые за многолетнюю историю изучения этой уникальной достопримечательности украинской культуры был создан полный каталог всех известных сбереженных фрагментов мозаик и фресок из стен собора, которые находятся на территории Украины и за ее границами. В каталог включено и описано 14 мозаик и 30 фресок ХІІ ст. В том числе было установлено, что значительное количество достопримечательностей из стен собора находится на территории РФ, в частности шиферная плита ХІ ст. с изображением святых всадников.