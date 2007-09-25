Стоимость написания предвыборных программ политтехнологами для партий и блоков возросла - эксперт

По оценкам политтехнологов, пишущих предвыборные программы, стоимость написания их возросла, поскольку партии и блоки начали больше внимания уделять содержанию программы. Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель программ Украинского независимого центра политических исследований Максим ЛАЦИБА.

Он отметил, что центром был проведен анализ избирательных программ 2007 года парламентских политических сил с целью выяснить, какой является позиция партий относительно обеспечения реализации основных гражданских прав и свобод граждан. По его словам, ни одна из основных политических сил Украины не берет на себя обязательства по защите и гарантированию всех прав и свобод, “которых можно насчитать около 20”. В то же время он отметил, что в избирательных программах есть упоминания об обеспечении шести гражданских прав - на свободу выражения взглядов (БЮТ, Партия регионов), права на доступ к информации (БЮТ), права на справедливый суд (БЮТ, СПУ, КПУ, НУ-НС, Партия регионов), право на свободу от пыток (НУ-НС), право на свободу мнения, совести, вероисповедания (НУ-НС, КПУ), права на участие в управлении государственными делами (БЮТ, КПУ, НУ-НС, Партия регионов).

М.ЛАЦИБА отметил, что все усилия политиков направлены на гарантирование социальных стандартов жизни различным социальным группам, составление планов экономических реформ, определение дальнейших перспектив в сферах военной и внешней политики.

По его словам, в свои программах политики не уделили “никакого внимания” защите права на свободу мирных собраний, на свободу объединений, на защиту от дискриминации, права на жизнь, права на свободу и личную неприкосновенность, права на частную и семейную жизнь, на свободу передвижения и свободный выбор местожительства.

М.ЛАЦИБА отметил, что все пять парламентских политических сил высказываются за судебную реформу. По его словам, в такой ситуации возникает вопрос, почему они ее не провели, будучи все в парламенте. “Потому возникает вопрос, когда и где нас обманывают?” - отметил он.

Руководитель программ Украинского независимого центра политических исследований отмечает, что все политические силы говорят о необходимости проведения референдумов, в то же время ни одна из пяти политических парламентских сил не внесли законопроекты для улучшения законодательства в этой сфере, кроме БЮТ, которая позже и отозвала его с рассмотрения. М.ЛАЦИБА отметил, что закон о референдуме на сегодняшний день не действенный, потому трудно реализовать инициативу граждан о выражении своей точки зрения по определенному вопросу на референдуме. По его словам, потому можно “говорить о каком-то фарисействе, потому что если бы хотели уже бы сделали”.

Он отметил, что политические силы декларируют в программах необходимость общественного контроля, в частности, Партия регионов и НУ-НС. По его словам, “здесь возникают сомнения в порядочности и честности позиций партий, потому что именно правительство В.ЯНУКОВИЧ в 2006 году ликвидировало Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины, хотя этот совет работал 9 лет”. По его словам, также в правительстве уже полгода “лежит проект постановления правительства о порядке общественной экспертизы деятельности органов исполнительной власти”. Он отметил, что есть много вопросов и к НУ-НС. По его словам, гарантией контроля общества над работой органов местной власти являются уставы территориальных общин, но за этих полтора года ни один из мэров – “нашеукраинцев” не инициировал и не принял такие уставы.