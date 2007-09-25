ФПУ обвиняет Фонд госимущества в попытке “рейдерского захвата” профсоюзного имущества”

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Сергей КОСТИН заявляет, что Фонд государственного имущества осуществляет попытку “рейдерского захвата” профсоюзного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам С.КОСТИНА, “осуществляется попытка рейдерского захвата профсоюзного имущества, и, к сожалению, исполнителем заказа является председатель Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК”.

Он отметил, что ФПУ будет принимать все законные меры для защиты интересов профсоюзов и граждан Украины.

Другой заместитель председателя ФПУ Сергей УКРАИНЕЦ отметил, что было обращение ФПУ к юристам Международной конфедерации профсоюзов, которые оценили действия ФГИУ “как нарушение профсоюзных прав, попытку ослабить деятельность ФПУ по защите прав трудящихся”.

Он не исключает возможности обращения ФПУ в Европейский суд по правам человека и убежден, что “есть 100% шанс получить положительное решение этого суда”. По его словам, ФПУ является “законным владельцем имущества и это подтверждается актами на право собственности”.

С.КОСТИН отмечает, что есть несколько причин “наступления ФГИУ на профсоюзы”. Он считает, что одной из них является попытка “отвлечь внимание общественности от провала ФГИУ по выполнению программы приватизации в текущем году, поскольку из предусмотренных свыше 10 млрд. грн. в бюджет поступило меньше 1 млрд”. По его словам, таким образом ФГИУ хочет исправить ситуацию за счет конфискации имущества профсоюзов”. Он отметил, что уже разработан и подан на рассмотрение Верховной Рады Украины “специальный проект закона, который позволяет национализировать профсоюзное имущество”.

Он также обвинил ФГИУ в незаконном создании региональных рабочих комиссий для проведения полной инвентаризации имущества профсоюзов как госсобственности. По его словам, по этому поводу было обращение ФПУ в суд, и тот приостановил действие этого приказа ФГИУ. С.КОСТИН отвергает обвинения ФГИУ в торможении профсоюзами проведения инвентаризации их имущества.