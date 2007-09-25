Национальная ассамблея инвалидов просит Президента содействовать подписанию Украиной конвенции о правах инвалидов

Национальная ассамблея инвалидов Украины просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО содействовать подписанию Украиной конвенцией о правах инвалидов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель ассамблеи, народный депутат Украины V созыва от фракции БЮТ Валерий СУШКЕВИЧ.

“Мы обращаемся к высшему должностному лицу Украины – Президенту - с просьбой обратить внимание на конвенцию о правах инвалидов – конвенцию, которая даст мотивацию нашей власти для решения проблем инвалидов и обеспечения их прав”, - сказал В.СУШКЕВИЧ.

Он сообщил, что под обращением к Президенту подписались инвалиды из всех областей Украины.

По словам В.СУШКЕВИЧА, если глава государства даст положительный ответ, и этот документ будет подписан, то уже в конце следующего года представитель Украины будет обязан доложить ООН о работе государства в сфере соблюдения прав инвалидов.

По его словам, если страна-подписант этой конвенции отказывается докладывать, то ООН направляет в эту страну специальную комиссию и проверяет соблюдение норм конвенции.

В.СУШКЕВИЧ сообщил, что на сегодняшний день конвенцию подписали 102 страны, и свыше 20 стран ратифицировали.

“Президент может начать процесс подписания конвенции о правах инвалидов, а следующий шаг – ратификация, и это должен сделать парламент," - отметил он.

*** В конце марта 2007 года представители 81 государства в Нью-Йорке подписали Конвенцию о правах инвалидов. Среди подписантов из постсоветских стран были только Армения, Литва, Молдова. Кроме того, 59 стран подписали Факультативный протокол к Конвенции. Ратифицировала новый международно-правовой документ пока только одна страна – Ямайка.