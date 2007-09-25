Станет ли возможным доступ к лечению СПИДа для ВИЧ-позитивных задержанных в Украине?

«Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины должны в ближайшее время окончательно решить проблему лишения ВИЧ-позитивных и больных СПИДом людей права получать назначенные им лекарственные препараты в условиях временного задержания или ареста», - об этом заявила руководитель национального адвокационного проекта Международного благотворительного фонда «Вертикаль» Виктория Бондарь во время пресс-конференции в УНИАН 26 сентября 2007 года.

В данном случае речь идет о неукоснительном соблюдении непрерывности процесса приема препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, которые являются жизненно-необходимыми. Несвоевременный прием антиретровирусных (АРВ) препаратов или прерывание АРВ-терапии могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья ВИЧ-инфицированного человека, а в некоторых случаях привести к смерти.

Сегодня в Украине почти 6 тысяч людей получают такое лечение, стоимость которого обходится государственному бюджету в среднем 2 тыс. долларов США в год на одного пациента. Но на данный момент государство финансирует лишь четверть всех курсов АРТ, остальные закупаются за деньги Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Прерывание такого дорогого лечения – это еще и немалый удар по бюджету государства.

Типичный случай:

«В октябре 2006 года в Суворовском районном отделе милиции г. Одесса у ВИЧ-позитивного Александра были изъяты таблетированные антиретровирусные препараты и таймер (часы), по которым он должен был принимать лекарства дважды в день в четко определенное врачом время.

На протяжении первых двух дней задержания в райотделе, Александр был лишен возможности принимать АРВ-препараты, сотрудники милиции аргументировали это тем, что лекарства им не известны, а времени на выяснения их назначения у них нет.»

Описания похожих случаев лишения возможности задержанных ВИЧ+ людей получать жизненно-необходимые им лекарства содержатся в отчетах негосударственных ВИЧ-сервисных организаций.

Сотрудники милиции обычно объясняют свои действия или бездействие в подобных случаях установленным порядком задержания, которого они обязаны придерживаться при исполнении служебных обязанностей и отсутствием соответствующих инструкций об обеспечении лекарствами и непрерывности лечения вышеуказанной категории задержанных.

В то же время никто не отменял положений законодательства Украины о неукоснительном соблюдении права человека на лечение и получение медицинской помощи, в том числе со стороны правоохранительных органов.

Соответственно ст. 3 Конвенции о защите прав и основных свобод человека, никто не может подвергаться нечеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в июне 2007 года негосударственными организациями было инициировано системное решение данной проблемы на национальном уровне путем создания Приказом Министра здравоохранения Ю. Гайдаева соответствующей межведомственной рабочей группы, которая в краткие сроки разработала проект Инструкции о порядке обращения с лицами, которые принимают антиретровирусные препараты, во время их задержания и ареста. Проект приказа и соответствующая Инструкция находятся на согласовании в Министерстве здравоохранения Украины, после чего его должны подписать руководители обоих заинтересованных министерств и зарегистрировать в Министерстве юстиции Украины.

И.о. директора программ политики и коммуникации Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Павел Скала подвел итог:

«Сегодня трудно представить, что в райотделе милиции у больного диабетом человека могут отнять инсулин, или лишить астматика ингалятора. Вынуждены констатировать, что в случаях задержания ВИЧ-позитивных людей такие факты, к большому сожалению, не являются единичными. Но далеко не каждый задержанный, который пребывает в программе лечения АРТ, по понятным причинам осмелится раскрывать свой ВИЧ-позитивный статус работникам милиции. Тем более, что нередко даже это не гарантирует возвращения лекарств.

Надеемся, что Минздрав и МВД Украины уже в скором времени доведут инициативу, начатую негосударственными международными организациями, до логического завершения, соответственная межведомственная инструкция будет утверждена, доведена к сведению всех сотрудников, и мы

Контактное лицо Инна Бойко, координатор проекта МБФ «Вертикаль»

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