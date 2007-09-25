Общественные организации 5 октября намерены провести в Киеве «Марш за моральную чистоту украинского общества»

Ряд украинских общественных и международных организаций 5 октября намерены провести в Киеве на Майдане Незалежности акцию «Марш за моральную чистоту украинского общества», целью которой является выступление против распространения в Украине гомосексуализма.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил кандидат в депутаты от Христианского блока Павел ФЕДОРОВ.

По его словам, движение под название «Творцы истории» рассматривает гомосексуализм как явление, которое посягает на ценности семьи.

«Гомосексуализм мы рассматриваем только как извращение», - сказал П.ФЕДОРОВ, отметив при этом, что участники движения считают, что лиц относящихся к сексменшинствам нельзя «уравнивать в правах с другими людьми, которые живут в рамках норм». При этом участники предстоящего марша намерены обратиться с требованием к Верховной Раде, Кабинету Министров, Секретариату Президента, чтобы они повлияли на моральный уровень общества и обратили внимание украинцев на необходимость внедрения чистоты жизненных ценностей.

По словам П.ФЕДОРОВА, ожидается, что в акции примет участие от 5 до 10 тыс. человек.