ВОЛЯ расширяет пропускную способность своих каналов в украинский сегмент Интернет до 10 Гбит/с

Компания ВОЛЯ первой среди Участников Украинской Сети обмена трафиком произвела включение на скорости 10 Гбит/с. Это означает расширение пропускной способности каналов в украинский сегмент Интернет более чем в пять раз, а также повышение надежности доступа за счет резервного включения. Компания Воля стала первой украинской компанией, применившей технологию TenGigabitEthernet для Интернет-соединений.

На сегодня, внешние каналы компании ВОЛЯ составляют — 1,5 Гбит/c, а суммарная ширина каналов подключения к UA-IX – уже 12 Гбит/с, что является абсолютным рекордом по Украине.

Таким образом, основное включение в UA-IX составляет 10 Гбит/c, резервное – 2 Гбит/c, плюс два паритетных канала шириной по 1 Гбит/c.

Компания ВОЛЯ активно улучшает и модернизирует свои сети, удовлетворяя стремительно растущие запросы пользователей. Постоянное увеличение пропускной способности каналов позволяет компании ВОЛЯ предоставлять своим абонентам все более быстрый Интернет.

Напомним, что с 1 сентября 2007 года, компания ВОЛЯ предложила своим абонентам несколько новых тарифов, а также дополнительную услугу «Ночной безлимит», которой могут воспользоваться все абоненты услуги Воля Бродбенд, вне зависимости от тарифного плана.

Подробнее о новых предложениях: http://volia.com/internet/news

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Больше 100 телепрограмм, широкий выбор планов подписки на цифровые пакеты на любой вкус и возраст.

Наталья Баш

Начальник отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

info@volia.com