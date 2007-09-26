Пресс-релиз «Международной адвокатской конторы Варичева Я.Н.»

Пресс-релиз (заявления для прессы) «Международной адвокатской конторы Варичева Я.Н.» на пресс-конференции в УНИАН 26.09.2007 г.

Работа многих отечественных предприятий и учреждений требует новых стандартов, которые должны соответствовать мировым образцам. Не вызывает сомнения, что благодаря высококлассным специалистам, которых немало на Украине, этой цели нам удастся достигнуть.

По специфике профессиональной деятельности «Международной адвокатской конторе Варичева Я.Н.» не раз приходилось сталкиваться с деятельностью разных финансовых учреждений, в том числе и банков. С наиболее яркими образцами деятельности банков, как в положительном, так и отрицательном смысле нам пришлось столкнуться именно на Украине.

Самым свежим примером безобразного отношения банковских работников к своим согражданам является дело, которое недавно слушалось в Оболонском районном суде г. Киева и в ближайшее время будет рассматриваться в Киевском апелляционном суде. В этом деле ответчиком выступает один из руководителей украинского банка, а третьей заинтересованной стороной другой крупный киевский банк.

Фабула дела проста – ответчик несколько лет назад решил поправить свое материальное положение за счет обездоленной семьи из трех братьев Задоя. У них после смерти матери в Киеве не осталось ничего, кроме жилой квартиры. Два брата страдали психическим заболеванием и один из них судебным решением признан от рождения недееспособным. Ответчик умудрился с помощью своего старого друга выкупить у братьев их квартиру, после чего истцы, оставшись без средств к существованию, долгое время скитались вдали от Киева, реально опасаясь над собой расправы.

Как впоследствии выяснилось, оба друга-покупателя были в прошлом старшими офицерами милиции, затем возглавляли юридические компании, а теперь ответчик, как мы говорили выше, руководит работой банка.

Вскоре после покупки квартиры, «банкир» продал ее добросовестному приобретателю, который воспользовался ипотечным кредитом в одном из уважаемых банков Киева.

Наши исковые требования элементарны – признать договор купли-продажи квартиры, заключенный недееспособным продавцом недействительным и возбудить уголовное дело по этому факту, чтобы следственные органы выяснили - было ли совершено в отношении продавцов квартиры мошенничество.

И ответчик и банк, выдавший ипотечный кредит категорически возражают против выдвинутых им исковых требований. Хотя юридическая сторона дела обязывает ответчиков признать, мягко говоря, свои ошибки. Многие участники этой истории спрашивают – есть ли совесть у наших современных украинских банкиров.

Хочется ответить, что не все так плохо в украинском банковском мире. На Украине немало банков, с которыми легко и приятно общаться и решать любые возникающие проблемы. К таким первоклассным банкам, в первую очередь я бы отнес «Брокбизнесбанк». Не в каждом европейском банке так оперативно и с таким вниманием решают даже мелкие вопросы своих клиентов, как здесь.

Народные депутаты, вышедшие из стен этого банка, которым удалось наладить работу сложного банковского механизма, заслуживают всеобщего доверия. Хочется, чтобы таких банков, как «Брокбизнесбанк», было больше на Украине.

Таким образом, отвечая на вопросы пострадавших от деятельности разных финансовых учреждений, «Международная адвокатская контора Варичева Я.Н.» советует хранить свои деньги в «Брокбизнесбанке». Этот банк заслуживает доверия.

С уважением, адвокат

Я.Варичев