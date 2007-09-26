ПЗУ презентовала общественно-политическое движение «Экологическая безопасность Украины»

Партия зеленых Украины вместе с шестью общественными организациями и ветеранами силовых структур Украины создала общественно-политическое движение «Экологическая безопасность Украины».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН член политсовета ПЗУ Сергей ТРЕПШИН.

В частности, по его словам, сегодня представители общественных организаций подписали меморандум о сотрудничестве в направлении обеспечения экологической безопасности Украины. Этот документ подписали, в частности, Всеукраинский союз военнослужащих кадрового запаса, Общественный Совет, ГО «Общественное движение социальных инициатив участников боевых действий, ветеранов воинской службы и работников силовых ведомств Киевской области», Комитет координации содействия правоохранительным органам и военным формированиям Украины, Всеукраинская организация «Украинская служба спасения», Всеукраинский союз общественных объединений участников боевых действий, ветеранов воинской службы и правоохранительных органов.

С.ТРЕПШИН отметил, что главной целью создания объединения является защита конституционных прав граждан на здоровую и безопасную окружающую среду. По его словам, в рамках сотрудничества предусматривается делать совместные заявления по тем или другим проблемам и событиям, имеющим общегосударственное значение; вносить предложения в органы законодательной и исполнительной власти, а также координировать и проводить совместные общественно-политические мероприятия и акции по экологической ситуации в стране.

На пресс-конференции представитель Всеукраинского объединения «Украинская служба спасения» Павел ДЫБА отметил, что право на экологическую безопасность граждан Украины должно обеспечиваться комплексом юридических, экологических, технологических и гуманитарных факторов. Поэтому стратегия природопользования в Украине, по его словам, должна быть одной из фундаментальных составляющих процесса перестройки правового демократического государства с развитой рыночной экономикой.

Участники пресс-конференции официально подписали и озвучили заявление общественно-политического объединения по поводу экологической и политической ситуации в Украине. В этом документе они предупреждают об опасности последующего обострения экологической ситуации в Украине, ее негативных последствиях для общества. Авторы заявления отмечают, что реальные расходы на экологические мероприятия значительно отстают от неотложных потребностей и темпов роста ВВП, и в сравнительных ценах практически снижаются.

«Так, в 2007 году в сравнении с соответствующим периодом в прошлом году реальные расходы на экологические мероприятия уменьшились на 3,2%. При этом темпы роста объемов промышленного производства увеличились на 8,9%. Состоялось замедление выполнения общегосударственных и региональных программ», - отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что, учитывая ситуацию с экологической безопасностью, сложившейся в Украине, участники объединения обращают внимание Президента и правительства, общественности и всех здоровых прагматических сил общества на необходимость согласованной системной работы относительно формирования благоприятных условий развития национального производства, создания новых рабочих мест и обеспечения достойного уровня благосостояния народа Украины. В заявлении подчеркивается, что от решения этих вопросов во многом зависит и политическая стабильность в государстве.

«Наша цель – достичь максимальной слаженности действий законодательной и исполнительной власти, институтов гражданского общества ради обеспечения экологической безопасности в Украине, перестройки экономически мощной, социально справедливой и демократической Украины», - отмечается в заявлении.