Досрочные выборы характеризуются большим объемом в СМИ заказных материалов - эксперт

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины характеризуются большим объемом в СМИ ”джинсы”, то есть скрытой рекламы, заказных материалов.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН президент Академии украинской прессы Валерий ИВАНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время он отметил, что в сравнении с выборами 2004 года “прогресс имеется”. По его словам, на нынешних выборах можно говорить о соблюдении такого стандарта, как сбалансированность новостей. В.ИВАНОВ сказал, что на сегодня каждая пятая политическая новость сбалансирована, то есть представлен несколько точек зрения. В то же время он отметил, что в период выборов “идет прямая продажа новостей”, то есть размещается скрытая реклама - “джинса”.

Между тем президент Академии украинской прессы отметил, что позитивным на этих выборах является повышение внимания к политическим партиям, а не только к политическим персонам. Он отметил, что на предварительных выборах почти полностью внимание было сконцентрировано на политических персонах. В то же время, по его словам, в сентябре опять начинается тенденция к выделению политических персон, а не партий.

В.ИВАНОВ сообщил, что по результату проведенного Академией мониторинга 10 основных телевизионных каналов, лишь в 2% новостийных сюжетов детально рассматривались программы партий. По его словам, в августе этот показатель был еще ниже. Он отмечает, что это связано и с тем, что нередко программы партий и блоков имеют “такой декларативно популистский характер, они подобны друг к другу, и поэтому журналистам нечего освещать”. Он считает, что СМИ отображают общественные настроения, где “избираются персоны, а не идеологии”.

В.ИВАНОВ также отмечает, что, согласно мониторингу, самый больший рейтинг внимания на телевидении был у Партии регионов, но в то же время у нее был и “самый больший рейтинг негатива”. По его словам, немного меньший рейтинг внимания у блока “Наша Украина - Народная самооборона”, но намного меньше негатива. В то же время он отмечает, что если говорить о политических лицах, то на телевидении “с большим отрывом”, свыше 10%, больше показывают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, чем премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА. “И Президент Украины остается основным медийным игроком, но он и получает львиную долю негативного представления”, - сказал В.ИВАНОВ.

В то же время, по данным президента Академии украинской прессы, КПУ почти не представлена в теленовостях. По его словам, это “еще раз показывает, что наши новости продаются, и те, кто не имеют денег, те, кто не имеют возможности купить новости, они не получают своего медиа-представительства”. Он называет это негативным явлением, поскольку “электорат имеет право знать позиции всех ведущих политических сил”.

Говоря о политической рекламе, он отметил, что по количеству сообщений первенство делят Партия регионов и БЮТ, а по времени “немного впереди БЮТ”. Он отметил, что на третьем месте - НУ-НС, но “если к этому прибавить Президента Украины”, то тогда НУ-НС получает “уверенно первое место”. В.ИВАНОВ отметил, что 87% всех рекламных сообщений создано посредством политических персон. По его мнению, “это ненормально”, поскольку “в цивилизованных странах все же (представляют) какие-то пути развития страны, какую-то идеологию, а у нас только политические персоны”. Он отметил, что на этих парламентских выборах две трети всей рекламы - это антиреклама своих оппонентов.