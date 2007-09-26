В Киеве презентован проект “Безопасное будущее” по предупреждению чрезвычайных ситуаций на опасных производствах

В Киеве презентован совместный проект страховой компании “ИнтерТрансПолис” и Коммунальной аварийно-спасательной службы “Киевская служба спасения” под названием “Безопасное будущее”, направленный на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций на техногенно-опасных предприятиях Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась сегодня в агентстве УНИАН.

Председатель правления Акционерной страховой компании “ИнтерТрансПолис” Сергей КОРОТЕНКО отметил, что уже совместно разработана технологическая карта, согласно которой средства, полученные от предприятия, которое страхуется, используются на профилактические мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации.

По его словам, в технологической карте поэтапно расписано развитие событий, которые могут происходить на предприятии.

“В первую очередь, служба спасения выполняет ассистирующие функции, выезжает на техногенно-опасные предприятия, осматривает их, также мы поквартально будем проводить учения работников, отвечающих за эти опасные объекты”, - сказал С.КОРОТЕНКО.

В свою очередь командир Службы спасения КГГА Роман ТКАЧУК отметил, что этот совместный проект является пилотным и на основе его результатов можно будет оценить, насколько легче от этого стало самим предприятиям и городской администрации.

По его словам, Служба спасения уже давно вынашивала идею создания такого проекта. “Этот проект - это общая идея, которая родилась между муниципальной службой и страховой компанией “ИнтерТрансПолис”, - добавил он.

Р.ТКАЧУК также объяснил механизм проведения самого проекта. По его словам, страховая компания страхует техногенно-опасное предприятие, а Служба спасения выполняет функцию аварийно-спасательной службы.

Присутствующий на пресс-конференции начальник управления по страхованию “ИнтерТрансПолис” Вячеслав САВЧУК отметил, что сегодня в Киеве есть 24 химически-опасных предприятий. По его словам, совместно со Службой спасения во время заключения договора с предприятием проводится оценка объекта. “Основная наша задача и цель этого проекта - это не компенсация материальных расходов, а предотвращение и предупреждение самого опасного события”, - подчеркнул В.САВЧУК.

По его словам, после оценки предприятия проводится обучение персонала, разработка аварийной карточки предприятия, в случае, если что-то случится, каждый сотрудник предприятия будет знать свои действия на момент аварии. “А грамотный персонал - это уменьшение риска возникновения самой аварии, уменьшение времени на ее ликвидацию, а значит - и уменьшение того вреда, который может быть нанесенная как людям, находящимся на этой территории, так и окружающей среде”, - добавил он.