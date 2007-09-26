В Украине разрабатывается Стратегия устойчивого развития туризма и курортов. Об этом сегодня, выступая на “круглом столе” в УНИАН, сообщил председатель Государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ.

По его словам, для обеспечения дальнейшего развития туризма и курортов в Украине государство должно предусмотреть комплекс мероприятий, направленных на сдерживание стихийного развития туризма, установление баланса между сохранением туристических ресурсов, экономическими интересами, социальными потребностями и туристической деятельностью.

“Обеспечение устойчивого развития туризма и курортов является необходимой предпосылкой формирования качественного и конкурентоспособного национального продукта”, - сказал А.ПАХЛЯ.

Он сообщил, что разработкой Стратегии занимается Научный центр развития туризма. В частности, центром созданы 11 временных рабочих групп по Украине, в состав которых вошли ведущие ученые и специалисты, занимающиеся вопросами туризма. Всего привлечены 44 доктора и кандидата наук.

А.ПАХЛЯ добавил, что до 1 декабря этот документ должен быть принят.

По его словам, внедрение Стратегии должно создать благоприятные предпосылки для концентрации существующих организационно-финансовых, материально-технических и других ресурсов государства на решении самых острых проблем сферы туризма, развитии самых ценных туристических ресурсов, обеспечении защиты экономических интересов государства от реальных и потенциальных угроз в сфере туризма и внутреннем и международном туристических рынках.