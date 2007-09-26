Адвокаты Луценко называют попыткой политической дискредитации возбужденные против него Генпрокуратурой и закрытые судами дела

Адвокаты лидера блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО считают попыткой политической дискредитации ряд возбужденных Генеральной прокуратурой Украины уголовных дел, которые потом были закрыты судами. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил один из адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО Виктор ВАСИЛЮК.

«Откровенная ложь и надуманные уголовные дела - это действия власти (коалиции – УНИАН), направленные на дискредитацию популярного политика Юрия ЛУЦЕНКО», - сказал он.

При этом В.ВАСИЛЮК напомнил, что киевскими судами были закрыты уголовные дела, в которых Ю.ЛУЦЕНКО обвинялся в незаконной выдаче огнестрельного оружия, которое в действительности является отличием МВД; и наличии у него израильского гражданства, а также в причастности к нанесению убытков государству на более 1,5 миллиарда гривен во время управления МВД.

Также, по словам адвоката, сейчас в стадии рассмотрения в Шевченковском райсуде столицы находится еще одно дело по жалобе Ю.ЛУЦЕНКО относительно распространения недостоверной информации еженедельником «Українська столиця». Однако, В.ВАСИЛЮК пока не сказал, что именно было поводом для подачи жалобы, поскольку сейчас представители стороны ответчика не появляются на судебные заседания, чем, по его мнению, пытаются затянуть рассмотрение дела.

Также В.ВАСИЛЮК отметил, что после выборов Ю.ЛУЦЕНКО будет обжаловать еще ряд недостоверных фактов, которые были распространении в отдельных СМИ.