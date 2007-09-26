Представитель общественного движения “Киевщина без БЮТ” презентовал фильм “Крестная мать”, посвященный Тимошенко

Представитель общественного движения “Киевщина без БЮТ” Виталий ДЮКАРЕВ презентовал сегодня фильм “Крестная мать”, посвященный лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Во время презентации фильма в УНИАН В.ДЮКАРЕВ отметил, что творческая группа фильма, руководителем которой он является, пыталась обобщить в этой работе широко известные документальные материалы, отображающие жизненный путь Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом, отметил он, в документальном фильме продолжительностью 19 минут также использованы малоизвестные факты из жизни лидера БЮТ.

“В своей работе мы исследовали становление Юлии ТИМОШЕНКО как политика, бизнесмена и государственного деятеля”, - сказал он.

В.ДЮКАРЕВ отметил, что бюджет данного фильма небольшой, поскольку был использован ранее снятый материал. В частности, кроме документального видео, в фильме использовались синхроны из интервью Павла ЛАЗАРЕНКО, Святослава ПИСКУНА, Наталии ВИТРЕНКО и других. В.ДЮКАРЕВ отметил, что в фильме нет никаких оценочных суждений ни журналистов, ни экспертов. “Крестная мать” является любительским фильмом и не претендует на художественную ценность”, - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, какая политическая сила профинансировала производство данного фильма, В.ДЮКАРЕВ заверил, что к этому не причастен ни один политик.

Кроме того, он заявил, что данная работа “не является компроматом, направленным против БЮТ”. По его словам, главной целью изготовления этого фильма является привлечение внимания к общественному движению “Киевщина без БЮТ”.

В.ДЮКАРЕВ также сообщил, что намерен обратиться к украинским телеканалам с предложением продемонстрировать этот фильм.