ФМДЕИ наработала для Киева индикаторы местного качества жизни как инструмент оценки безопасного развития города

Общественная организация “Фонд местной демократии и европейской интеграции им. Ю.Панійко” (ФМДЕИ) наработал для Киева индикаторы устойчивого развития города или местного качества жизни, которые рекомендует использовать столичной власти как инструмент оценки безопасного развития города.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель ФМДЕИ Александр КЛЮЧКО, работа над определением основных индикаторов проводилась в рамках проекта Программы малых экологических проектов при финансовой поддержке Британского Фонда “Окружающей Среды для Европы” и Министерства по делам охраны окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства Великобритании и Британского совета в Украине.

Он отметил, что индикаторы устойчивого развития - это система показателей социального, экономического развития и сферы защиты окружающей среды, которые дают возможность вести мониторинг и контроль за выполнением стратегии и плана развития Киева.

По словам А.КЛЮЧКО, проведенная работа является только первым шагом в направлении к устойчивому развитию столицы и нуждается в завершении, то есть воплощении наработок в жизнь. При этом он выразил надежду, что столичный пример станет “вдохновляющим для других городов Украины для внедрения этих принципов, которые сейчас являются важными и популярными во всей цивилизованной Европе”.

Заведующий кафедры экологического аудита Национального авиационного университета, руководитель группы экспертов проекта, профессор Георгий БИЛЯВСКИЙ сообщил, что при расчете основных индикаторов устойчивого развития использовались все данные экологического состояния Киева за последние 5 лет. Все, что касалось прогноза и определения этих индикаторов, по его словам, это опыт зарубежных городов таких, как, в частности, Рига, Париж, Лондон, но они были адаптированы для столицы Украины.

На сегодня, по его словам, наихудшая ситуация с экологией именно в Киеве. Г.БИЛЯВСКИЙ объяснил это, в частности, большим количеством транспорта и заторами, которые вызывают большое количество выбросов в атмосферу вредных газов, несоблюдением норм застройки и уплотнения, уничтожения зеленых насаждений.

Что касается времени, необходимого, чтобы столица вышла на путь устойчивого развития, Г.БИЛЯВСКИЙ отметил, что “обстоятельства зашли так далеко, что это десяток лет”, а кроме того, по его словам, для этого необходимы огромные финансовые затраты.

Профессор также сообщил, что индикаторы, разработанные для Киева, можно экстраполировать на все города Украины. С результатами проведенной работы можно ознакомиться на сайте http://portal.cemu.kiev.ua/index.htm/

Отдельно издано также методическое пособие – издание, которое содержит подробное описание и схему внедрения системы показателей.

Участники пресс-конференции сообщили, что в мае с.г. Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики поддержала проект и все связанные с ним наработки, впрочем подготовленный соответствующий проект решения Киевсовета до этого времени на сессию не выносился.

Координатор проектов Британского Совета в Украине Виктор КАРАМУШКА на пресс-конференции отметил, что элементы устойчивого развития, прежде всего, заключаются в том, чтобы как можно более рационально использовать имеющиеся природные ресурсы и к границам возможного минимизировать отходы жизнедеятельности человека. “Если мы это сделаем – это будет первый серьезный шаг на этом пути”, - сказал он. В.КАРАМУШКА подчеркнул, что в Великобритании стратегия устойчивого развития является национальной. “И поэтому было очевидным, что стоит поделиться своим опытом”, - объяснил он помощь Украине в решении этого вопроса.