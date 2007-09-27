Эксперты оценивают политический режим в Украине как ограниченную демократию

Украинский независимый центр политических исследований оценивает политический режим в Украине как ограниченную демократию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель политических программ центра Светлана КОНОНЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, политические элиты сознательно отказывают обществу в реализации политических прав, что препятствует общественным группам иметь свое представительство в национальном парламенте, вызывает разрыв процесса делегирования власти и приводит к обособлению политических и управленческих элит от общества.

Эксперт считает, что сегодняшняя политическая система Украины выхолащивает суть народовластия, подменяя его формальными процедурами, несет в себе угрозу разрушения системы политических прав и общественных свобод, закрепления политической олигархии.

“Ограничение избирательных прав граждан может стать началом медленного наступления на другие права человека и фиктивной подмены властью различных общественных институтов. Такая ситуация по сравнению со странами “новой демократии” отбрасывает Украину назад”, - сказала С.КОНОНЧУК, отметив, что избирательное законодательство является несовершенным и нуждается в немедленном изменении.

Они сообщила, что Центр проанализировал политические программы и заявления политиков и сделал вывод, что никто не готов менять избирательную систему, поскольку мощные политические силы устраивает сегодняшнее состояние.

“Все политики единодушно сходятся в вопросе консервирования действующей избирательной модели, потому что она позволяет политическим элитам длительное время воспроизводить самих себя”, - сказала С.КОНОНЧУК.

По ее убеждению, избирательная система должна быть пропорциональной, “с большим количеством округов”.

По словам эксперта, Украина является единственной страной в мире, где по единому избирательному округу избирается 450 депутатов. При этом она добавила, что в мире разработано около 100 вариантов пропорциональных избирательных систем.