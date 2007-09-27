Украинский портал и поисковая система МЕТА ввел сервис с уникальным разделом VIP-блоги

Отечественный портал и поисковая система МЕТА в дополнение к своим существующим сервисам – почте, фотогалерее, форуму, знакомствам и чату, добавил новый сервис www.blog.meta.ua с уникальным разделом VIP-блоги. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в компании МЕТА.

Как сообщили в пресс-службе компании МЕТА, сегодня новым сервисом (своими VIP-блогами) тут уже успели обзавестись: певица Ани Лорак, велогонщик Ярослав Попович, Наталка Карпа, Мята, группа 4 Короля и другие украинские знаменитости.

В частности обращение Лорак на ее VIP-блоге уже прочитали больше 8 тысяч человек. Как отмечают в компании МЕТА, потенциал роста VIP-блогов демонстрирует быструю динамику.

"Количество VIP-блогов как и количество желающих их почитать постоянно растет", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы компании МЕТА, "каждые 50 сообщений блоггеров приходят читать более 1000 человек, то есть читает сообщения в 20 раз больше людей, чем пишет".

Блоги являются сегодня один из самых быстрорастущих сервисов портала МЕТА - аудитория блогов сейчас составляет около 30 000 человек в неделю и около 100 000 человек в месяц. Среднее число сообщений в день составляет не менее тысячи, ежедневно регистрируется 20-30 новых блогов.

Справка УНИАН. Интернет-компания МЕТА - разработчик информационно-поисковых и аналитическихсистем. Самый известный проект компании – украинская поисковая система www.meta.ua, крупнейшая поисковая система и портал Украины. Аудитория портала – более 2 миллионов активных украинских пользователей ежемесячно. Портал и поисковая система МЕТА (meta.ua) является лидером по набору сервисов для пользователей (сейчас их 42) и обрабатывает более 7 000 000 запросов в месяц.