Социолог Бондаренко намерен подать в суд на газету «Сегодня»

Председатель совета директоров Института политических и социологических исследований имени Т.Г.Шевченко Владимир БОНДАРЕНКО намерен подать в суд на газету «Сегодня», которая опубликовала информацию о том, что заплатила ему за публикацию неправдивого рейтинга одной из политических сил.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, добавив, что иск он намерен подать после выборов.

Так же В.БОНДАРЕНКО обнародовал открытое письмо президенту футбольного клуба «Шахтер» Ринату АХМЕТОВУ, которого, по его словам, называют владельцем газеты «Сегодня».

В письме он называет действия газеты провокацией, а публикацию о том, что ему якобы заплатили за озвучивание высокого рейтинга «Христианского блока» - фальшивкой. В.БОНДАРЕНКО обвиняет газету в том, что она подделала его почерк (в расписке о получении им денег – УНИАН) и смонтировала его голос.

В тоже время, он подтвердил, что действительно озвучил рейтинг «Христианского блока» на уровне 2,5%. Однако, по его утверждению, он действительно на то время был таким (все остальные социологические службы давали этому блоку значительно меньше одного процента - УНИАН).

В письме к Р.АХМЕТОВУ руководитель Института политических и социологических исследований имени Т.Г.Шевченко просит ответить - на что потратили деньги журналисты газеты «Сегодня», которые, по его мнению, они получили за публикацию. А так же просит ответить на его вопрос: «извинитесь ли вы лично передо мной за своих клеветников после того, как я выиграю суд у ваших СМИ по защите моей оклеветанной чести и достоинства?».

В тоже время присутствующие на пресс-конференции представители газеты заявили, что их публикация правдива, и они готовы предоставить в суде соответствующие доказательства.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября В.БОНДАРЕНКО на пресс-конференции сообщил, что рейтинг блока “Христианский блок”, в соответствии с опросом, составляет 2,5%. 7 сентября газета напечатала материал, в котором шла речь, что этот рейтинг был заказан газетой, корреспондент которой представлялся помощником одного из кандидатов от блока. Газета утверждала, что социолог получил за озвучивание этого рейтинга 4 тысячи долларов.