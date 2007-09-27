Ни один из украинских политологов не прогнозирует создания в новой ВР парламентского большинства в формате “антикризисной коалиции”

Ни один из украинских политологов не прогнозирует создания в новоизбранной Верховной Раде парламентского большинства в формате старой “антикризисной коалиции” - с участием Партии регионов, Коммунистической и Социалистической партий Украины.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Центра социологических и политологических исследований „Социоизмерение”, директор Международного института демократий Сергей ТАРАН.

Он сослался на данные опроса ведущих политических экспертов, который проводился 25-26 сентября, а также зарубежных экспертов, которых опрашивали 5-7 сентября. Опрос проводился центром „Социоизмерение”.

По словам С.ТАРАНА, в то же время, в апреле-мае большинство экспертов считали, что соотношение политических сил в парламенте не изменится.

С.ТАРАН отметил, что 40% украинских политологов считают, что более вероятен другой формат коалиции, чем те форматы, которые широко обсуждаются в обществе. Отдельные эксперты указывают на возможную коалицию с участием КПУ и Партии регионов (Виталий КУЛИК), другие – на “переформатирование нынешних блоков и создание коалиции на основе новых фракций” (Олег ПОКАЛЬЧУК).

По словам С.ТАРАНА, мнения зарубежных экспертов по поводу наиболее вероятного формата коалиции в Верховной Раде нового созыва разделились: 38% экспертов прогнозируют создание “демократической коалиции” в составе Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

В то же время приблизительно треть зарубежных экспертов допускают создание парламентского большинства в формате старой «антикризисной коалиции», а 22% - «широкой коалиции» в составе Партии регионов и НУ-НС. Почти все эксперты (за исключением одного - Юрия ГОТИШАНА из Молдовы) исключают образование коалиции в составе БЮТ и Партии регионов.

С.ТАРАН отметил, что украинские и зарубежные эксперты приблизительно одинаково оценивают шансы образования «широкой коалиции», среди украинских - 15% опрошенных, среди зарубежных - 22%.

В то же время только один украинский политолог (Кость БОНДАРЕНКО) считает самым вероятным появление коалиции в формате Партии регионов + БЮТ.