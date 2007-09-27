Богословская намерена обжаловать решение суда, признавшего недостоверной распространенную ею информацию о БЮТ

Кандидат в народные депутаты Украины от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ намерена сегодня подать апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева, который 25 сентября признал недостоверной и клеветнической информацию о членах БЮТ, в частности, о Юлии ТИМОШЕНКО, Александре ТУРЧИНОВЕ, Викторе ШВЕЦЕ и Антоне ЯЦЕНКО, которую И.БОГОСЛОВСКАЯ распространила 18 сентября во время пресс-конференции.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что считает, решение суда наступлением на свободу слова в Украине. «Суд в решении признал незаконными мои личные оценки тех или иных событий, что является вмешательством в права человека… Это решение посягает на свободу слова в Украине», - заявила кандидат в депутаты.

Кроме того, И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что суд лишь частично удовлетворил требования заявителя в плане признания неправомерными ее заявлений и отказал в опровержении некоторых фактов.

Вместе с этим, в решении суда, копия которого имеется в распоряжении УНИАН, говорится, что по состоянию на день рассмотрения дела ответчик не имел никаких объективных доказательств, которые бы прямо или опосредованно могли свидетельствовать о достоверности приведенных на пресс-конференции фактов, пресс-конференция 18 сентября носила характер предвыборной агитации. Также в решении суда говорится, что суд не может дать заключения по ряду фактов, приведенных в исковом заявлении в связи с «недостаточностью средств для проверки», и закрывает производство по делу в связи с тем, что оно не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября БЮТ подал иск в Окружной административный суд города Киева по поводу обвинений И.БОГОСЛОВСКОЙ в адрес лидера блока Юлии ТИМОШЕНКО, которые она озвучила на пресс-конференции 18 сентября (тема пресс-конференции И.БОГОСЛОВСКОЙ была такая: «Власть и Тимошенко: Украина или руина»). И.БОГОСЛОВСКАЯ 20 сентября не явилась на судебное заседание.