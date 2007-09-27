Ежегодно в Украине от употребления наркотиков умирает около 120 тысяч человек - эксперты

Ежегодно в Украине от передозировки наркотиками и болезней, связанных с их употреблением, умирает около 120 тысяч человек.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН известный правозащитник, врач-психиатр, директор Украинско-американского бюро по защите прав человека Семен ГЛУЗМАН.

При этом он отметил, что Украина – единственное в Европе государство, в котором нет наркополитики.

В то же время С.ГЛУЗМАН заявил, что наркобизнес – высокорентабельная область производства, “которую развивают должностные лица самого высокого уровня”.

По его словам, масштабы наркомании в Украине поражают - более 1% украинцев употребляют наркотики или являются созависимыми, а это уже масштабы пандемии. Наркологи не могут справиться с ней, ведь в Украине нет ни одной государственной реабилитационной структуры для наркозависимых.

С.ГЛУЗМАН отметил, что государство не только самоустранилось от решении этой проблемы, но и принимает благоприятные для ведения наркобизнеса законы. В частности, введение заместительной терапии – лечение метадоном и трамадолом, по его убеждению, только углубит кризис. Эти препараты, собственно, и являются наркотиками, но более разрушительными для человека, потому что зависимость от них сильнее, чем от так называемой “ширки”.

“Мы против того, чтобы “сажать” молодых людей на метадон, им еще могут помочь реабилитационные программы. К тому же, во многих европейских странах отказываются от этой терапии”, - заявил С.ГЛУЗМАН.

В свою очередь вице-президент общественной организации “Движение жен и матерей против аморальности”, генерал СБУ Валерий КРАВЧЕНКО заявил, что, по данным Министерства здравоохранения, для нужд больных необходимо 5 млн. ампул метадона ежегодно, вместо этого производят 95 млн. Понятно, что 90 миллионов употребляют наркозависимые люди, сказал В.КРАВЧЕНКО.