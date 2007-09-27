Партия регионов использует Богословскую для «черного пиара» - представитель БЮТ Яценко

Кандидат в народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко Антон ЯЦЕНКО считает, что Партия регионов использует Инну БОГОСЛОВСКУЮ - №4 в избирательном списке этой партии, для «черного пиара».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Данную особу используют для черного пиара наши политоппоненты… Лично мое мнение, как политика и как человека, в том, что она используется в списках “регионов» только для того, чтоб лить грязь на БЮТ», - считает А.ЯЦЕНКО.

В принципе, по его словам, «это рядовое событие - оклеветала женщина несколько кандидатов в депутаты и лидера политической силы». «Это показывает, насколько цинично эти господа (представители ПР – УНИАН) используют методы черных технологий и черного пиара», - заявил А.ЯЦЕНКО, комментируя решение Окружного административного суда Киева, который 25 сентября признал недостоверной и клеветнической информацию о членах БЮТ, в частности о Юлии ТИМОШЕНКО, Александре ТУРЧИНОВЕ, Викторе ШВЕЦЕ и Антоне ЯЦЕНКО, которую И.БОГОСЛОВСКАЯ распространила 18 сентября во время пресс-конференции.

А.ЯЦЕНКО убежден, что если Партия регионов использует в предвыборной кампании «черный пиар», то будут и «жесткие попытки фальсификации выборов».

Кроме того, А.ЯЦЕНКО считает, что И.БОГОСЛОВСКАЯ, будучи заместителем министра юстиции, использует свое служебное положение «для какой-то агитационной работы и черных технологий».

«Меня смущает, откуда у Инны БОГОСЛОВСКОЙ документы, которые потом не нашли отражения в суде, так как оказались фактически подложными, так выразимся – смонтированными», - заявил А.ЯЦЕНКО, имея ввиду постановление суда, копия которого имеется в УНИАН, в котором говорится, что ряд высказываний И.БОГОСЛОВСКОЙ на пресс-конференции являются «заведомо недостоверными и клеветническими, а озвученные факты, касаемо действий вышеупомянутых членов БЮТ «не нашли подтверждений».

А.ЯЦЕНКО считает, что если бы И.БОГОСЛОВСКАЯ жила не в Украине – стране с еще не развитой демократией, а, к примеру, в Англии или Франции, то «это решение суда поставило бы точку на ее карьере. Там сапер ошибается один раз, а у нас с нее - как с гуся вода»

Комментируя обвинения И.БОГОСЛОВСКОЙ в том, что А.ЯЦЕНКО через Тендерную палату украл у государства миллиарды долларов, кандидат в депутаты от БЮТ заявил: «Она сказала, что якобы господин ЯЦЕКО украл у государства миллиард, ссылалась на какие-то данные, потом все это опровергла - не кто-то, а родная киевская прокуратура, и это лишний раз показывает, насколько эти люди не только потеряли совесть и честь, а насколько у них моральные ценности смещены в другую сторону».