Гражданская сеть “Опора” утверждает, что существенных предпосылок для срыва внеочередных выборов в Украине нет.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель избирательных программ ГС “Опора” Александр ЛОМАКО по результатам мониторинга избирательной кампании на территории Украины на протяжении 15-17 сентября 2007 года.

Он сообщил, что политические силы могут остановить избирательный процесс путем блокирования принятия решений через своих представителей в комиссиях. Тогда как заявления о подготовке массовых фальсификаций в день выборов являются технологическим приемом, направленным на формирование недоверия к результатам выборов.

А.ЛОМАКО не исключает, что субъекты избирательного процесса готовят доказательную базу для обжалования итогов волеизъявления в случае неудовлетворительного для себя результата.

Кроме того он сообщил, что в соответствии с мониторингом можно сделать вывод, что качество списков избирателей будет ниже, чем в 2006 году, в связи с чем 600 тыс. граждан не смогут проголосовать. Он предполагает, что около 150 тыс. - 200 тыс. избирателей благодаря данным Госпогранслужбы Украины в отношении граждан, которые пересекли границу и не вернулись до 27 сентября, лишены права голоса.

Также он отметил, что правом проверить себя в списках (с 18 по 27 сентября) воспользовались около 1% граждан.

А.ЛОМАКО сообщил, что окружные избирательные (ОИК) во время подготовки к выборам работали на удовлетворительном уровне и не дали оснований для срыва организационного процесса. Угрозой для нормальной работы ОИК в день выборов могут быть исключительно политические мотивы субъектов выборов, интересы которых представляют члены комиссий. По его словам, актуально это для комиссий, в которых отношения между представителями коалиции и оппозиции являются напряженными (каждая вторая ОИК), кое-где – враждебными.

Кроме того он считает, что участковые избирательные комиссии (УИК) сформированы и осуществили все процедуры, которые определены законом (первое заседание, работа со списками избирателей, направление избирателям именных приглашений, размещение информационных плакатов и т.п.). В то же время, наблюдателями были зафиксированы незначительные нарушения. В частности, самая большая проблема в работе УИК – постоянные изменения в составе комиссий.

Он отметил, что одной из особенностей избирательной кампании стало массовое участие чиновников всех рангов в агитационной кампании: начиная от Президента Украины, членов правительства, председателей областных и районных администраций, заканчивая рядовыми чиновниками на местах. По оценкам "Опоры", меньше половины чиновников, задействованных в избирательной кампании, ушли в отпуск. Причем, ни одна политическая сила не имела монополии: факты участия должностных лиц были зафиксированы в предвыборной кампании 7 субъектов избирательного процесса.

А.ЛОМАКО считает, что политические силы фактически не проводили просветительской кампании по разъяснению избирателям процедуры голосования, не призывали проверить себя в списках избирателей.

По его словам, в некоторых регионах осуществлялись попытки подкупа избирателей и предоставления бесплатных товаров, услуг на сумму свыше 40 грн.

Кроме того он считает, что грязные технологии и “черный пиар” во время предвыборной кампании не были эффективными и не были массовыми.

Справка УНИАН. Гражданская сеть «Опора» - это внепартийная общенациональная сеть активистов и общественных организаций. “Опора” действует с целью развития демократии и гражданского общества в Украине путем выработки эффективных механизмов контроля за действиями власти со стороны общественности. В апреле 2007 года «Опора» начала наблюдение за политическими процессами, связанными с проведением в Украине внеочередных выборов Верховной Рады. Отчет готовился аналитической группой в Киеве и 62 долгосрочными наблюдателями, которые работали в 24 из 25 областей Украины.