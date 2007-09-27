Консорциум “Национальный экзит-пол’2007” призвал организаторов других экзит-полов к максимальной прозрачности в работе

Консорциум “Национальный экзит-пол’2007” призвал организаторов других экзит-полов соблюдать этические стандарты международных профессиональных организаций-исследователей общественного мнения - Wapor Aapor, Esomar и обеспечить максимальную прозрачность проведения опроса. Такое заявление на пресс-конференции в УНИАН обнародовал Илько КЕЧЕРИВ, директор Фонда “Демократических инициатив”, который является участником этого консорциума.

В заявлении предлагается предоставить информацию общественности и специалистам о цели проведения экзит-полов, источниках финансирования, методике, непосредственных исполнителях проекта, их квалификации, доступ международным аудиторам ко всем рабочим документам, а также тщательным образом задокументировать все этапы опроса.

В документе отмечается, что “в последние годы в Украине распространилась практика использовать опрос общественного мнения как инструмент сомнительных политических технологий - когда фальсифицируются рейтинги, тиражируются материалы порочных, грязных намерений политиканов”.

Консорциум отмечает, что цель “Национального экзит-пола’2007” - содействие проведению справедливых выборов в Украине, контроль за честностью голосования.

Исполнительный директор Международного фонда “Возрождение” Евгений БЫСТРИЦКИЙ отметил, что экзит-пол выполняет функцию общественного контроля в борьбе против коррупции. По его словам, в случае, когда он честно проведен, то дает возможность оценить, насколько выборы фальсифицированы. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что в Украине состоится 4 экзит-пола. Е.БЫСТРИЦКИЙ отмечает, что в этих политических условиях “существует опасность того, что за экзит-полами будут стоять отдельные политические силы и тогда результаты их будут использоваться после выборов для того, чтобы отстаивать в судах свою позицию”. По его словам, они “могут сыграть опасную роль”. Е.БЫСТРИЦКИЙ считает, что нужно, чтобы все экзит-полы были взаимоконтролируемы, чтобы “открыли финансирование, методы и методики”. “Это может обеспечить не войну, а ансамбль экзит-полов, когда они будут гражданам давать более достоверные данные”.

Генеральный директор Киевского международного института социологии, входящего в консорциум, Владимир ПАНИОТТО отметил, что будет использоваться во время опроса после выхода избирателей с участка метод тайного голосования путем вбрасывания своеобразных бюллетеней в урну. Он считает, что это позволит получить более правдивые данные, особенно в тех регионах, где преобладают одни политические силы, и люди, которые голосуют за их оппонентов, не хотят говорить, за кого голосовали.

Директор социологической службы Украинского центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова Андрей БЫЧЕНКО продемонстрировал на пресс-конференции картонные урны для голосования, куда респондент-избиратель, который подпадает под выборку, опустит заполненную анкету.