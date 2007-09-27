Мэр Бердянска утверждает, что в следующем году, несмотря на все обещания политических сил, тарифы на ЖКУ вырастут

Бердянский городской председатель, вице-президент ассоциации мэров городов Украины, кандидат в народные депутаты от Блока Литвина Валерий БАРАНОВ убежден, что в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут увеличиваться постоянно.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, комментируя по просьбе корреспондента агентства, заявления представителей Партии регионов, что в следующем году не ожидается увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

“Тарифы будут увеличиваться регулярно”, - сказал В.БАРАНОВ. По его словам, те политические силы, которые заверяют, что тарифы не будут расти “обманывают общество”. В.БАРАНОВ отметил, что тарифы на ЖКУ зависят от себестоимости их составляющих. “Тарифы должны изменяться автоматически и без политиков”, - сказал мэр Бердянска. При этом В.БАРАНОВ не смог спрогнозировать, насколько в будущем году в Украине могут вырасти тарифы, обосновывая это тем, что в каждом регионе они будут разными. “Насколько тарифы изменятся - покажет время”, - сказал он.

В.БАРАНОВ также выступил с критикой относительно проекта госбюджета на 2008 год, поскольку он не решает никаких проблем регионов и не способствует развитию местного самоуправления. По его словам, госбюджет должен формироваться исключительно после того, как будут сформированы местные бюджеты. “Бюджет должен формироваться не сверху внизу, а снизу вверх”, - сказал В.БАРАНОВ. Кроме того, мэр Бердянска выступает за то, чтобы 60% прибылей, которые зарабатывают территориальные единицы, оставались непосредственно у них. По его словам, это даст возможность более эффективно решать проблемы регионов.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ во время предвыборных теледебатов с представителями Блока «Наша Украина – Народная Самооборона» на Первом национальном телеканале заявил, что Партия регионов обещает, в случае ее победы на выборах, не повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

«Сегодня вопрос стабильности цены на газ решен, поэтому в целом для страны ожидать такой тенденции не нужно», - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, будет ли повышение тарифов. А.ПОПОВ объяснил, что основой цены за коммунальные платежи является цена на энергоносители.