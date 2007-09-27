Совет церквей Украины призывает граждан прийти на избирательные участки 30 сентября и сделать осознанный выбор - обращение

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций призывает граждан Украины прийти на избирательные участки 30 сентября и сделать осознанный выбор. Об этом идет речь в обращении участников Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций к украинскому народу по случаю внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, распространенному сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В обращении подчеркивается, что ни для кого не является тайной, что наше государство, его политическая система - молодые и несовершенные. Но, подчеркивают представители церквей, это не должно быть поводом к разочарованию. “Напротив - благодаря независимости, демократическим реформам и становлению гражданского общества мы имеем возможность влиять на развитие государства, определять направление ее политики. Мы имеем ту свободу, в том числе религиозную, которой наш народ был лишен на протяжении веков, за которую отдали жизни миллионы наших предков. Этим даром мы должны дорожить и распоряжаться мудро и взвешенно”, - подчеркивают они.

“Единственным носителем власти в государстве является украинский народ, то есть все мы вместе. Не тайные договоренности политиков, не подкуп или другие виды коррупции, а исключительно доверие народа наделяет политические силы и их проводников властью, Депутаты Верховной Рады называются „народными", а потому каждый из них должен помнить, что он избран для самоотверженного служения не своим потребностям, а народу. Если же они забывают об этом - мы имеем возможность избрать на их места других, более достойных, которые будут служить не своим интересам, а на благо тех, кто их избрал”, - отмечается в обращении.

Представители церквей отмечают, что сейчас перед всеми встал вопрос - какой политической силе отдать голос. “30 сентября на избирательном участке пускай каждый помнит, что он не просто голосует, а делает выбор - выбор будущего пути развития страны, выбор собственного будущего и будущего своих детей”, - призывает Совет церквей.

Представители украинских церквей призывают избирателей не поддаваться на разного рода провокации и подкуп.

“Пусть никого не соблазняет мысль о том, что якобы „от нас ничего не зависит". От нашего голоса и нашего выбора ничего не зависит только тогда, когда мы сами отказываемся от дара свободы, когда из активных членов гражданского общества мы превращаемся в пассивных созерцателей чужих политических действий. От нас ничего не будет зависеть только тогда, когда мы сами своим разочарованием или пассивностью позволим, чтобы так произошло”, - подчеркивают они.

“Потому от имени церквей и религиозных организаций, которые мы возглавляем, призываем вас, дорогие братья и сестры и все соотечественники: обязательно придите 30 сентября на избирательные участки. Отдайте свой голос за ту команду политиков, которой больше всего доверяете. Исполните свой гражданский долг и сделайте ответственный выбор”, - отмечается в документе.

Представители церквей выражают сожаление, что во время прошлых избирательных кампаний все были свидетелями фактов подкупа избирателей. “Одних подкупали сладкими неисполнимыми обещаниями будущих материальных благ, другим давали немного денег или какие-то товары. Убеждены, что такие действия не достойны политиков и являются аморальными. Призываем всех бороться с этим позорным явлением”.

“Дорогие братья и сестры, не продавайте свой голос и свою совесть - ни дешево, ни дорого! Если же кто соблазнится сделать это, пускай потом не сетует на то, что политики, за которых он проголосовал, не выполняют своих обещаний и делают так же”, - подчеркивают они.

“Желаем всем сделать мудрый, взвешенный и ответственный выбор. Реализуйте свое конституционное право и гражданский долг - отдайте свой голос самым достойным. И пускай добрыми советчиками в выборе всем нам будут Божьи заповеди, совесть и любовь к Украине. Призываем на всех Божье благословение!”, - завершают свое обращение руководители церквей.

Обращение подписали руководители конфессий - участники Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций: предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины (УПЦ КП) ФИЛАРЕТ; предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всей Украины (УПЦ) ВЛАДИМИР; глава Украинской греко-католической церкви, верховный архиепископ (УГКЦ) Любомир (ГУЗАР), епископ, заместитель председателя конференции епископов Римско-католической церкви в Украине (РКЦ) Маркиян ТРОФИМЬЯН; председатель Всеукраинского союза церквей христиан веры евангельской-пятидесятников (ВСЦ ХВЕП) Михаил ПАНОЧКО; архиепископ, глава Украинской епархии Армянской апостольской церкви (УЕ ВАЦ) Гриеорис БУНИАТЯН; старший епископ Украинской христианской евангельской церкви (УХЕЦ) Леонид ПАДУН; епископ Украинской лютеранской церкви (УЛЦ) Вячеслав ГОРПИНЧУК; президент синода Немецкой евангельско-лютеранской церкви Украины (НЕЛЦУ) Андрей ГАМБУРГ; президент Украинского библейского общества (УБО) Григорий КОМЕНДАНТ.