Владимир Гришко 29 сентября в Киеве представит новый проект «Мировые хиты»

В субботу, 29 сентября, оперный певец, народный артист Украины Владимир ГРИШКО представит в национальном дворце «Украина» свой новый авторский проект «Мировые хиты».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил сам В.ГРИШКО.

Как отметил Маэстро, «Мировые хиты» – это второй его проект, реализованный в этом году. Первую шоу-программу «Лица новой оперы», по словам певца, имели возможность увидеть и услышать жители многих городов Украине.

В.ГРИШКО рассказал, что на создание проекта «Мировые хиты» его вдохновил выдающийся итальянский тенор Лучано Паваротти еще полтора года назад, когда приезжал в Украину.

По словам В.ГРИШКО, концерт будет состоять из двух отделений: первое отделение – классическое, второе – эстрадное.

В первом отделении, отметил артист, будут петь мировые звезды, которые приехали в Украину по специальному приглашению Маэстро. В частности, это внук выдающегося итальянского оперного певца Енрико Карузо Кармелло КАРУЗО, Маркита ЛИСТЕР из Америки и Лассе САГЕН из Норвегии.

Во втором отделении, по словам В.ГРИШКО, выступит грузинская певица Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ.

По словам В.ГРИШКО, уникальность концерта в том, что певцы, которые в первом отделении будут петь классическую оперу, во втором споют эстрадные песни.

Неожиданностью концерта будет то, что В.ГРИШКО споет вместе с известным артистом-комиком Владимиром ДАНИЛЦОМ.

Участие в проекте «Мировые хиты», по словам Маэстро, примут также молодые украинские певцы, в частности, Виктор МЕЛЬНИК, Виктор МОСТИКА, Анна ДАНИЛЮК, Наталия ВАЛЕВСКАЯ и Наталия БУЧИНСКАЯ.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции К.КАРУЗО отметил, что хочет продемонстрировать украинской публике весь опыт, приобретенный в Италии за 30 лет творческой деятельности.

Как отметил В.ГРИШКО, билеты на субботний концерт стоят от 30 до 400 грн.