“Национальный комитет по борьбе с коррупцией” обещает крестьянам бесплатную юридическую помощь для получения паев

Всеукраинская общественная организация “Национальный комитет по борьбе с коррупцией” обещает крестьянам оказать бесплатную юридическую помощь для получения паевых земельных участков.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель комитета Вадим ЧЁРНЫЙ.

“Для того, чтобы вернуть ваше имущество, мы предлагаем следующее – назначить в каждом селе помощников председателя “Национального комитета по борьбе с коррупцией”. Именно этот человек будет восстанавливать списки всех пайщиков по состоянию на 1991 год, определять кто получил, а кто не получил землю”, - сказал В.ЧЁРНЫЙ.

По его словам, после этого в ВР будет создана постоянно действующая следственная комиссия, которая выявит все непрозрачные схемы с землей, которая должна была бы предоставляться крестьянам.

“Это камень будет сдвинут и всех взяточников мы заставим отвечать”, - заверил он.

В.ЧЁРНЫЙ отметил, что задачей комитета – является защита крестьян. При этом он добавил, что в комитете очень профессиональные специалисты, которые будут оказывать бесплатную юридическую помощь.

Он сообщил, что с комитетом можно связаться по адресу: ул. Крещатик, 10-б, телефон – 490-55-45.