Национальный художественный музей считает превышением полномочий киевской властью разрешение на снос помещения на ул. Институтской

Национальный художественный музей Украины считает превышением полномочий со стороны киевской власти, разрешившей снос недостроенного помещения на ул. Институтской, 3, которое планировалось отвести под корпус музея для размещения выставочного павильона, ООО «История города», которое владеет участком и собирается построить на нем административно-гостиничный комплекс.

Об этом сообщил генеральный директор Национального художественного музея Украины Анатолий МЕЛЬНИК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, месяц назад он получил разъяснение Министерства юстиции, в котором сказано, что киевская власть превысила свои полномочия, поскольку объект находится на балансе Министерства культуры.

По словам депутата Киевского городского совета Дмитрия АНДРИЕВСКОГО, присутствующего на пресс-конференции, на этом месте всегда планировалось построить культурное сооружение. «В 1986 году было начато строительство выставочного павильона, в 1999 г. – принято решение о строительстве молодежного театра, а с 2000 года тут планировалось построить корпус Национального художественного музея, который нуждается в дополнительных помещениях», - сказал он.

По словам Д.АНДРИЕВСКОГО, ни Кабинет Министров, ни Президент не могут отменить решение киевской власти о передаче земли и объекта компании «История города». Это может сделать только Верховная Рада или суд. В любом случае, считает он, сначала нужно отменить решение о сносе объекта. При этом он пообещал вынести этот вопрос на ближайшей сессии Киевсовета.

А.МЕЛЬНИК подчеркнул, что если ситуация не разрешится на местном уровне, музей намерен подавать в суд и обращаться в ЮНЕСКО, ICOMOS и другие международные организации.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Киевская городская государственная администрация своим распоряжением разрешила снести объект незавершенного строительства на ул. Институтской, 3.

Согласно документу, обществу с ограниченной ответственностью «История города», получившему право собственности на земельный участок по ул. Інститутской,3 в Печерском районе (госакт от 06.07.2007 № 02-8-00142), разрешено за счет собственных средств осуществить снос недостроенного объекта на ул. Институтской, 3.

Ответственность за своевременное и безаварийное выполнение работ возложена на директора ООО «История города».

Решение принято во исполнение решения Киевского городского совета от 22.02.2007 № 178/839 «О незавершенном строительстве здания на улице Институтская, 3 в Печерском районе г. Киева», а также согласно обращению общества «История города».

26 апреля в 2007 г. Киевский городской совет за 30 млн. 807 тыс. грн. продал ООО “История города” земельный участок площадью 1,23 га на ул. Институтской, 3, который в марте этого же года был передан в аренду этому обществу под будущий Музей истории Киева. В решении отмечено, что продажа осуществляется для реконструкции, строительства, эксплуатации и обслуживания Музея истории Киева в составе административно-гостиничного комплекса с помещениями общественного и торгового назначения и паркингами.

7 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ с письмом, в котором предложил решить вопрос передачи здания Республиканского выставочного павильона Национальному художественному музею Украины.

В своем письме глава государства отмечает, что реконструкция, реставрация и расширение площадей Национального художественного музея является «одним из приоритетных направлений стабильного развития музейного дела в Украине».

Президент напоминает, что в 1986 году по заказу Дирекции художественных выставок в Киеве по ул. Институтской, 3 была начата реконструкция Республиканского выставочного павильона. Впоследствии, в 1999 году, из-за отсутствия финансирования работ распоряжением Кабмина здание для создания Национального молодежного центра передали территориальной общине Киева. Однако, с того времени КГГА строительство центра практически не осуществляет, вследствие чего конструкции объекта разрушаются, что создает угрозу для людей.

«Ввиду того, что работы по сооружению упомянутого объекта не ведутся, а Национальный художественный музей остро нуждается в дополнительных помещениях, прошу срочно рассмотреть на заседании правительства вопрос о возвращении в государственную собственность указанного здания и завершения его реконструкции», – говорится в письме главы государства.