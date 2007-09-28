“Молодежь за честные выборы” требует от Президента признать результаты выборов независимо от результата отдельных политических сил
Общественный комитет “Молодежь за честные выборы” требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО признать результаты досрочных выборов в парламент 30 сентября независимо от того, сколько голосов получит та или другая политическая сила.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель украинского союза молодых депутатов Вадим РУДЕНКО.
Он рассказал, что более 30 молодежных общественный организаций объединились в ОК “Молодежь за честные выборы” еще в 20006 году для наблюдения за избирательной кампанией, проведения мониторинга применения административного ресурса и действий всех заинтересованных должностных лиц высшего ранга.
Он подчеркнул, что комитет продолжил мониторинг за ходом предвыборной кампании в этом году. В то же время, В.РУДЕНКО подчеркнул, что главным толчком к активизации деятельности членов комитета стали многочисленные предположения украинских и зарубежных экспертов относительно планирования и высокой вероятности реализации сценария непризнания результатов выборов и введения Президентом в стране чрезвычайного положения из-за низких результатов, которые может получить политическая сила, которую поддерживает глава государства. В.РУДЕНКО также отметил, что действовать комитет также подтолкнуло участие В.ЮЩЕНКО в избирательном процессе на стороне одной политической силы.
В.РУДЕНКО отметил, что ОК “Молодежь за честные выборы” призывает В.ЮЩЕНКО признать результаты выборов, независимо от результатов конкретных политических сил.