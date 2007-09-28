Супрун не исключает возможности признания недействительными результатов выборов и назначения переголосование на 16 декабря

Лидер избирательного блока “Украинский региональный актив” Людмила СУПРУН не исключает возможности реализации сценария по признанию недействительными результатов досрочных парламентских выборов.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Л.СУПРУН, тогда может повториться ситуация, которая была во время второго тура выборов Президента Украины в 2004 году. Она отметила, что может быть назначено переголосование. “Если говорить о числах, то я не исключаю, что этот механизм может быть задействован и повторное голосование может состояться примерно 16 декабря”, - сказала Л.СУПРУН.

Она подчеркнула, что перед проведением повторного голосования “необходимо требовать принятия решения Конституционного Суда Украины относительно признания технологии формирования избирательных комиссий только парламентскими партиями неконституционной”. “Если это произойдет, то тогда мы сможем сформировать счетные комиссии из числа тех политических партий и блоков, которые идут на выборы и таким образом можно обеспечить честный подсчет голосов”, - отметила лидер блока.