Славянская партия обжалует в суде избрание Ющенко Президентом

Славянская партия в суде обжалует избрание Виктора ЮЩЕНКО Президентом Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель председателя партии Александр ЛУЗАН.

Он напомнил, что Славянская партия всегда считала незаконным проведение 3-го тура президентских выборов в 2004 году и никогда не признавала его результатов. По его словам, партия всегда добивалась пересмотра принятых тогда решений и проведения новых, честных президентских выборов.

В настоящее время Славянской партией подготовлен иск по вновь открывшимся обстоятельствам с требованием отменить результаты третьего тура президентских выборов в 2004 году. А.ЛУЗАН отметил, что по таким искам нет срока давности. “Прецедент пересмотра результатов выборов на подобных основаниях давно создан оранжевой властью, когда спустя два года после избрания БОДЕЛАНА мером Одессы результаты выборов были отменены”, - добавил он.

Один из лидеров Славянской партии пояснил, что сегодня, благодаря решению Высшего административного суда, возникла правовая основа для такого иска. Дело в том, что Закон о Центральной избирательной комиссии, который действовал в 2004 году, не допускал возможности досрочного прекращения членов ЦИК иначе как по их собственному желанию, так и в случае смены гражданства или смерти. А досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК вообще не допускалось. Такая возможность была внесена в Закон только в 2007 году.

По словам А.ЛУЗАНА, удовлетворение судом иска Валерия БОНДИКА, признавшего незаконным его увольнение как члена ЦИК, означает нелегитимность всего состава Центральной избирательной комиссии во главе с Ярославом ДАВИДОВИЧЕМ, избранной накануне третьего тура президентских выборов и незаконность всех принятых этой комиссией решений. Поскольку данный факт был установлен высшей судебной инстанцией только 20-го сентября 2007 года и на момент рассмотрения судом жалоб на результаты третьего тура президентских выборов известен не был, это дает юридическое основание пересмотреть решение о законности избрания В.ЮЩЕНКО Президентом по причине вновь открывшихся обстоятельств.

А.ЛУЗАН добавил, что иск в ближайшие дни будет подан, и “мы верим, что Высший административный суд Украины, признав факт незаконности увольнения всего состава ЦИК во главе с Сергеем КИВАЛОВЫМ, пойдет в этом деле до конца, отменит незаконные решения нелегитимной ЦИК ДАВИДОВИЧА и в Украине таки состоятся честные президентские выборы”.