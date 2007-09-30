Национальный экзит-пол: Партия регионов - 35,2%, БЮТ – 31,5%, НУ-НС – 13,4%, КПУ – 5,1% (расширенная)

Согласно результатам Национального экзит-пола-2007, на внеочередных парламентских выборах 30 сентября политическими партиями и блоками были получены следующие результаты: Партия регионов – 35,2% голосов избирателей, БЮТ – 31,5%, блок “Наша Украина - Народная самооборона” – 13,4%, Коммунистическая партия Украины - 5,1%.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор фонда “Демократические инициативы” Илько КУЧЕРИВ.

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что Блок Литвина набирает - 3,7%, а СПУ – 2,5%, ПСПУ – 1,5%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,9% избирателей.

Всеукраинское объединение “Свобода”, как свидетельствуют результаты национального экзит-пола, набрало 0,9% голосов избирателей, Коммунистическая партия Украины (обновленная) - 0,6%, Партия зеленых Украины - 0,5%, Избирательный блок Людмилы Супрун - Украинский региональный актив - 0,3%, Партия свободных демократов - 0,2%, “Украинский Народный блок” - 0,2%, Партия национально-экономического развития Украины - 0,1%, блок “Христианский блок” - 0,1%, Селянский блок “Аграрная Украина” - 0,1%, “Блок партии пенсионеров Украины” - 0,1%, Избирательный блок политических партий “КУЧМА” - 0,1%, Всеукраинская партия Народного Доверия - 0%, Блок “Всеукраинская громада” - 0%.

В ходе пресс-конференции И.КУЧЕРИВ уточнил, что за Партию регионов отдали голоса 35,5%.

Социологи отметили, что показатели Блока Литвина пока не позволяют однозначно утверждать о его прохождении в парламент.

Как отметили организаторы экзит-пола, эти данные собраны на 20.00, а уточненные данные опроса Национального экзит-пола будут обнародованы на пресс-конференции в УНИАН в 01.00.

Экзит-пол провели Фонд “Демократические инициативы”, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

На 20.00 было опрошено 16 тыс. избирателей. Погрешность опроса составляет менее 2%.