КИУ не имеет данных о скоординированной организации фальсификации результатов выборов

Комитет избирателей Украины не имеет данных о скоординированной организации фальсификации результатов внеочередных выборов в Верховную раду Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель КИУ Игорь ПОПОВ.

“Мы можем говорить, что КИУ на сегодняшний день не имеет данных о каких-то скоординированных всеукраинских кампаниях по фальсификации результатов выборов ”, - сказал он.

По информации И.ПОПОВА, в целом процедура голосования во второй половине дня, как и до этого, проходит прозрачно и свободно. Больше всего проблем, по его словам, остается со списками избирателей. При этом он акцентировал внимание, что эта “проблема в одинаковой мере нарушила права избирателей и одного и другого политического лагеря”. “Поэтому мы не можем говорить о том, что эта проблема предоставила незаконные преимущества одной или другой политической партии”, - сказал И.ПОПОВ. Хотя он не исключает, что маленькие политические партии будут “больше всего педалировать именно на этой проблеме”, поскольку она может зацепить именно их права, то есть когда окажется, что им не хватает 50-70 тыс. голосов для того, чтобы достичь 3%, необходимых для прохождения в парламент.

Кроме проблемы со списками, КИУ зафиксировал проблемы, связанные с организацией выборов. В частности, нехватка избирательных бюллетеней на участках, по большей части закрытых (в больницах и заведениях лишения свободы), хотя они были отпечатаны в достаточном количестве, причем с проставленными номерами этих участков.

“Это уже будет работа для правоохранительных органов, куда пропали эти бюллетени”, - сказал И.ПОПОВ.

По его словам, зафиксированы были одиночные факты нарушения прав наблюдателей на доступ к процессу голосования. Осталась проблема относительно несогласованности действий между судом и УИК по уточнению списков избирателей. Частные случаи есть относительно попыток партий или блоков привлечь внимание избирателей с помощью скрытой агитации в день выборов, в частности, речь идет о лайт-боксах с лицами известных политиков “причем всех политических мастей”, заканчивая попытками поставить возле избирательных участков микроавтобусы, разрисованные в цвета определенных политических сил и т.д. Были также одиночные факты вбрасывания нескольких бюллетеней одним избирателем или передача нескольких бюллетеней в одни руки, покупки бюллетеней и т.д.

“Но слишком много голосов таким образом купить невозможно”, - отметил, подытоживая И.ПОПОВ.

Он также сказал, что если какие-то фальсификации планируются, то легче всего это сделать на этапе подсчета бюллетеней на избирательном участке. КИУ намерен пристально наблюдать за тем "не будут ли выгонять представителей политических оппонентов и членов участковых комиссий из участков, не будут ли удалять наблюдателей под разными предлогами и т.д. в период после закрытия избирательных участков. Первую оценку они собираются обнародовать около полуночи, вторую – уже в 11.00 утра 1 октября в УНИАН.