Эксперты представили результаты мониторинга нарушений прав журналистов во время избирательной кампании.

Результаты исследования на пресс-конференции в УНИАН представила руководитель Института массовой информации Виктория СЮМАР.

Как засвидетельствовали результаты мониторинга, наиболее распространенными нарушениями было экономическое и политическое давление на издание, особенно это касалось государственных и коммунальных СМИ в регионах. Например, в Донецкой области в это время участились проверки со стороны учредителей, как правило, районных государственных администраций, также оказывалось давление непосредственно на тех руководителей, которые проводили независимую редакционную политику этих СМИ. В частности, достаточно резонансной была история с попытками увольнения руководителя Харьковской областной телерадиокомпании Зураба АЛАСАНИИ, который после попытки увольнения решил отстаивать свои права в суде.

Вместе с избирательной кампанией участились и случаи нападений на журналистов. Особую обеспокоенность вызывает избиение фотокорреспондента газеты «Сегодня» Александра ЛЕСИКА в Одессе, поджог автомобиля главного редактора Интернет-издания “Остров” Сергея ГАРМАША, автокатастрофа с женой автора книги «Донецкая мафия» Светланой ПЕНЧУК.

Попыткой давления на журналиста со стороны менеджмента эксперты считают случай с ведущим «5 канала» Игорем СЛИСАРЕНКО, который подал в новостях информацию о стоимости учебы детей Президента и был обвинен в некорректном цитировании информационного агентства. В то же время редакционный совет высказался против его увольнения, следовательно, этот конфликт удалось уладить.

Среди положительных фактов упоминается тот, что большинство политических партий отказались от практики обращения с судебными исками к СМИ с требованием прекращения их деятельности, как это было на прошлых парламентских выборах. Хотя в последний день кампании появилось заявление БЮТ о судебном иске к каналу НТН и требование к Нацсовету лишить канал лицензии на вещание.

По результатам мониторинга эксперты констатируют, что избирательная кампания – 2007 не ознаменовалась серьезными нарушениями прав журналистов, хотя их независимость кое-где была серьезно ограничена учредителями изданий или топ-менеджментом. Наиболее негативным явлением кампании стали заказные материалы в СМИ.